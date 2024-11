Am Sonntag, dem 17. November 2024, ist das Dresdner Figurentheater Jörg Bretschneider um 10.30 Uhr mit der Inszenierung „Dornröschen und die Monsterbande“ auf der Studiobühne im Eduard-von-Winterstein- Theater in Annaberg-Buchholz zu Gast. Das Stück eignet sich für Kinder ab 4 Jahren.Annaberg-Buchholz. Wenn man ein altes Märchenbuch öffnet und die Geschichte von Dornröschen erzählt, geschehen manchmal seltsame Dinge. Zum Beispiel können sich Monster in das Buch eingenistet haben oder sogar eine ganze gummibärenfressende Monsterbande. Können diese Unholde wenigstens verhindern, dass Dornröschen 100 Jahre schlafen muss? Natürlich nicht, denn sie machen nur Unsinn. Doch sie können helfen einen guten Prinzen zu finden und ihm das Küssen beizubringen, damit er die Prinzessin schön wach küsst. Und vielleicht sind sie notwendig, damit alles ein gutes Ende nimmt. Gespielt wird diese spannende Geschichte von einem Schweizer Muschelbläser mit vielen Talenten.Erwachsene 9,00 €ermäßigt 5,00 €**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Tageskasse