„Doktor Dolittle“ von Leslie Bricusse

Gibt es denn so etwas? Eine 199 Jahre alte Dame als Fremdsprachenlehrerin für die unterschiedlichsten Tiersprachen, die ein naseweiser Papagei ist? Für den Tierarzt der etwas anderen Art, Doktor John Dolittle, ist das nur allzu selbstverständlich. Er lebt mit den unterschiedlichsten Tieren in seinem Haus und spricht all ihre Sprachen, 499 an der Zahl und ist natürlich stolz bekennender Vegetarier. Leider kann unser Arzt aber nicht so gut mit Menschen. Dafür avanciert er schnell zum Liebling der heimischen Fauna, landet allerdings auch versehentlich vor Gericht und für unbestimmte Zeit im Irrenhaus. Können ihm seine tierischen und auch menschlichen Freund_innen in dieser misslichen Lage beistehen und helfen?„Doktor Dolittle“ ist ein fantasievolles Musical über Freundschaft, Abenteuer und sprechende Tiere, das auf den Erzählungen von Hugh Lofting sowie dem darauf zurückgehenden Film von 1967 basiert. Der legendäre Komponist und Songwriter („Goldfinger“) Leslie Bricusse verfasste hierfür Buch, Gesangstexte und Musik und schuf damit ein zauberhaft fantasievolles Werk, das flippig, amüsant und ironisch, voller Humor und Nostalgie, aber auch manch nachdenklicher Momente und einer mit den herrlichsten Melodien prall gefüllten Partitur daherkommt.So, 25.02.2024, 15.00 Uhr | Mi, 28.02.2024, 19.30 Uhr | So, 10.03.2024, 19.30 Uhr | Fr, 15.03.2024, 19.30 UhrSa, 30.03.2024, 19.30 Uhr | Fr, 05.04.2024, 19.30 Uhr | Di, 16.04.2024, 10.00 Uhr27,00 € / 23,00 € / 17,50 € (Premiere)24,00 € / 21,00 € / 14,50 €21,00 €* / 19,00 €* / 12,50 €*17,00 €** / 15,00 €** / 9,50 €***: für Rentner_innen, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber_innen der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler_innen, Student_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber_innen Sozialpass, FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater