Ehrenfriedersdorf. Die kleine Hexe ist so wütend, dass sie sich auf das Zaubern nicht konzentrieren kann. Morgen ist Walpurgisnacht und sie wäre so gerne auf dem Blocksberg dabei, um mit den anderen Hexen zu tanzen und zu feiern. Aber sie ist zu jung, erst 127 Jahre! Das findet sie ganz und gar ungerecht und fliegt auf ihrem Besen trotzdem heimlich hin. Leider wird sie entdeckt, mit großem Tamtam bestraft und muss zu Fuß nach Hause, um eine gute Hexe zu werden und bei der nächsten Walpurgisnacht eine Prüfung zu bestehen. Abraxas, der Rabe, ihr treuer Freund will ihr dabei helfen und aufpassen, dass sie keinen Schabernack treibt, gute Taten vollbringt und eine richtig gute Hexe werden kann. Was ist aber, wenn für die anderen Hexen „eine gute Hexe“ zu sein etwas ganz anderes bedeutet? Da hat Abraxas einen Rat: „Manchmal muss man Gutes tun, indem man Bösen Schlechtes tut.“Otfried Preußlers weltberühmte zauberhafte Geschichte wird in der Kulisse des Naturtheaters Greifensteine wunderbar lebendig. Begleiten Sie das liebenswerte Hexenmädchen auf ihrem abenteuerlichen Weg, um ihren Platz in der Hexengemeinschaft zu finden.Auf der Bühne erleben Sie Annalena Oswald als kleine Hexe, Leopold Peter als Raben Abraxas, Bettina Grothkopf als Muhme Rumpumpel / Holzsammlerin 1 / Marktfrau / Strohmann und Bürgermeister. Des Weiteren sehen Sie Anna Bittner in den Rollen Oberhexe / Der Billige Jakob / Vroni, Marvin George als Der neue Revierförster / Marktfrau / Schneider-Fritz / Schützenhauptmann / Fähnrich / Unterfeldwebel / Kräuterhexe und Maria Rüssel in den Rollen der Knusperhexe / Holzsammlerin 2 / Blumenmädchen / Thomas.Für die Ausstattung zeichnet Sophia Debus verantwortlich.Mo, 07.07.2025, 10.30 Uhr | Do, 10.07.2025, 10.30 Uhr | So, 13.07.2025, 15.00 Uhr | Mo, 14.07.2025, 10.30 Uhr |So, 20.07.2025, 15.00 Uhr | Mo, 21.07.2025, 10.30 Uhr | So, 27.07.2025, 15.00 Uhr | Di, 29.07.2025, 10.30 Uhr |Sa, 02.08.2025, 11.00 Uhr | Di, 05.08.2025, 10.30 Uhr | Mi, 06.08.2025, 10.30 Uhr | Sa, 09.08.2025, 15.00 Uhr |Di, 12.08.2025, 10.30 Uhr | Mi, 13.08.2025, 15.00 Uhr | Di, 19.08.2025, 10.30 Uhr | Mi, 20.08.2025, 15.00 Uhr |Di, 26.08.2025, 10.30 Uhr16,00 € / 9,00 €* / 15,00 €** / 6,00 €****Ermäßigungen gelten für Kinder, Schüler_innen, Azubis, Studierende, mit Sozialpass, mit Familienpass,Bundesfreiwilligendienstleistende. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltendenPreis und erhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.** Reisegruppen (ab 15 Personen)*** Kindergruppen (ab 10 Personen)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTourist-Information GreifensteineGreifensteinstraße 44, 09427 EhrenfriedersdorfMo-Fr 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Sa, So, Feiertag 11.00 Uhr bis 16.00 UhrKauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.Die Tageskasse des Naturtheaters Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.