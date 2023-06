Die besseren Wälder

Am Samstag, dem 1. Juli 2023, feiert um 18 Uhr die Inszenierung des theaterpädagogischen Spielclubs „Backstage“ des Eduard-von- Winterstein-Theaters, in der Regie von Asia Schreiter, Premiere im Soziokulturellen Zentrum „Alte Brauerei“ in Annaberg.



Ferdinand ist ein Schaf. Meinen die Schafe. Ferdinand ist ein Wolf. Meinen die Wölfe. Eine Gans beschließt, als ein Fuchs zu leben, ein Bär behauptet, er wäre eine Biene. – Wer bin ich? Diese Frage gehört zu den fundamentalen Kernelementen der Philosophie. Was bestimmt das eigene Ich? Einmal als Wolf geboren, wird man für immer Wolf bleiben? Von Schafen zu einem Schaf erzogen, macht das endgültig ein Schaf aus Jemandem? Oder kann man selbst bestimmen, wer man ist? Wie viel Freiheit, wie viel Mut braucht man dafür? Wie viel Spielraum wird einem zugestanden?



Die Coming-of-Age-Geschichte setzt sich mit der Suche nach dem eigenen Ich auseinander und beleuchtet dessen verschiedene Facetten. Das Stück nimmt unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche und die gesellschaftlichen Ordnungen unter die Lupe und hinterfragt die geltenden Ansichten über das „Richtig und das „Falsch“.



In dem Jugendstück von Martin Baltscheit führt Theaterpädagogin Asia Schreiter Regie. Auf der Bühne stehen Matti Bräuer, Mina Hartmann, Immanuel-Niklas Mann, Jan Jakob Schreiter, Grete Seifert, Quentin Seiler, Marie Schurtz und Griffin Weiß. Die Ausstattung liegt in den Händen von Amanda Werheid und Gerda Müller.



Premiere:

Samstag, 1. Juli 2023, 18.00 Uhr



Ort:

Soziokulturelles Zentrum Alte Brauerei e.V.

Geyersdorfer Straße 34

09456 Annaberg-Buchholz Weitere



Vorstellungen:

So, 02.07.2023, 18.00 Uhr | Mo, 03.07.2023, 10.00 Uhr | Di, 04.07.2023, 10.00 Uhr



Kartenpreise:

14,00 € / 8,00 € ermäßigt



Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater