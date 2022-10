Die Zauberflöte feiert Opernpremiere

„Die Zauberflöte“ erfreut sich seit über 200 Jahren einer beispiellosen Popularität beim Opernpublikum. Emanuel Schikaneders Libretto geht auf eine Reihe alter Feen und Geistermärchen zurück, und Wolfgang Amadeus Mozart hat die wahrhaft zauberhafte Geschichte in magische Musik übersetzt. Es ist die Geschichte von Pamina (Madelaine Vogt), die von Sarasto (László Varga), dem Herrscher des Sonnentempels, gefangen gehalten wird. Indem Prinz Tamino (Richard Glöckner) drei Prüfungen besteht, befreit er Pamina. Begleitet wird er dabei von Papageno (Jason-Nandor Tomory), dem Vogelfänger, der sich auf Erden außer regelmäßigen Mahlzeiten nichts sehnlicher wünscht als eine Papagena (Bridgette Brothers / Stephanie Ritter) – und die bekommt er dann ja auch.„Die Zauberflöte“ ist Mozarts letzte Oper. Am 8. August 1791 beendete er die Komposition, zwei Tage später ging die Uraufführung in Schikaneders Vorstadttheater „Auf der Wieden“ über die Bühne. Mozart dirigierte, Schikaneder sang den Papageno, Mozarts Schwägerin Josepha Hofer gab die Königin der Nacht. Der Erfolg war groß; bis zum 6. Mai 1801 wird die Inszenierung insgesamt 223 mal gespielt worden sein. Am 20. November 1791 legte sich Mozart krank zu Bett, am 5. Dezember starb er. Die Musik der „Zauberflöte“ aber ist unsterblich geworden.Neben dem Ensemble des Musiktheaters und Gästen, sind der Chor des Eduard-von-Winterstein-Theaters in der Einstudierung von Daniele Pilato und Schülerinnen des „Studio Wieland Müller – Werkstatt für Musik und Theater“ Chemnitz zu erleben. Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue.Sa, 29.10.2022, 19.30 Uhr | So, 06.11.2022, 19.30 Uhr | Mi, 09.11.2022, 19.30 Uhr | So, 20.11.2022, 15.00 Uhr | Sa, 26.11.2022, 19.30 Uhr | So, 04.12.2022, 19.30 Uhr | Fr, 09.12.2022, 19.30 Uhr | Do, 15.12.2022, 19.30 Uhr | Fr, 30.12.2022, 19.30 Uhr | Sa, 04.03.2023, 19.30 Uhr25,50 € / 21,50 € / 16,50 € (Premiere)22,50 € / 19,50 € / 13,50 €19,50 €* / 17,50 €* / 11,50 €*15,50 €** / 13,50 €** / 8,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse