Die Schneekönigin

Es gibt in Märchen verschiedene Spiegel. Meistens sind sie magisch. Auch in unserer Geschichte spielt der Spiegel eine wichtige Rolle. Schon das kleinste Bruchstückchen von ihm im Auge, lässt das Gute in Menschen verkümmern und ihre Herzen erkalten. Was kann man gegen so eine starke Magie tun?Gerda muss es herausfinden, wenn sie ihren besten Freund retten will. Aber als erstes muss sie den Weg zu ihm suchen, denn Kay ist eines Tages im Winter einfach verschwunden, nachdem er seinen Schlitten an ein großes Gefährt angebunden hatte. Also macht sie sich auf die Reise, die sie unter anderem zu der Räuberbande führt, die Euch nun diese fantastische Geschichte über Mut, Freundschaft und die Wärme in uns erzählt.Mi, 27.12.2023, 10.00 Uhr | Di, 16.01.2024, 10.00 Uhr | Sa, 27.01.2024, 16.00 Uhr | So, 04.02.2024, 15.00 Uhr9,00 EUR / 6,00 EUR ermäßigtServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHBuchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTageskasse