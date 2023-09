Der wackere Ritter von Hasenburg

Eine wahre Geschichte aus dem Mittelalter, wo es noch Drachen und Helden gab, wo Ritter sich höflich gegenüber Hofdamen verhielten und wo Kämpfe mit Lanze und Schwert ausgefochten wurden.Die meisten Kinder denken immer nur an Ritterkämpfe und Drachenköpfe abschlagen. Doch es gab Ritterregeln, nach denen sich die Ritter richten mussten. Sie durften nicht lügen und betrügen, mussten den Schwachen helfen und gute Taten vollbringen. Das wissen die Kinder nicht. Sie sollen sich ein Beispiel an den Rittern nehmen und aus diesem Grund wird diese Rittergeschichte gespielt.Gespielt wird in einer nachgebauten, detailgetreuen Ritterburg aus Holz.Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Tageskasse