Der gestiefelte Kater

Es war einmal ein Kater, der hatte ein Herrchen, der einfach nichts auf die Reihe bekam. Also machte er einen Plan. Dafür brauchte er rote Stiefel, eine Jagdtasche, farblich passend zu den Stiefeln, und ein Dutzend Rebhühner. Bis dahin funktionierte der Plan einwandfrei. Doch dann wurde es kompliziert. Er musste sein Herrchen überzeugen, nackt im Badesee zu schwimmen. Anschließend war es notwendig, den bösen Zauberer zu besiegen. Schließlich und endlich sollte die Prinzessin seinen Dosenöffner, pardon, sein Herrchen, heiraten und dies alles an einem Tag. Die Inszenierung spielt nachts in der Zauberküche im Schloss des Grafen von Carabas. Eine spannend komische Geschichte gespielt von einem König im Schlafanzug und einem frechen Kater.Sonntag, 16. Februar 2025, 10.30 Uhr9,00 € / 5,00 €****: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Tageskasse