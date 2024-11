Der Vorverkauf für die Greifensteinsaison 2025 ist gestartet!

Sie wissen noch nicht, was Sie zu Weihnachten verschenken sollen? Ab sofort können Tickets für die Greifensteinsaison 2025 online oder im Servicebüro des Eduard-von-Winterstein-Theaters erworben werden. Und für Alle, die sich noch nicht auf ein bestimmtes Stück festlegen wollen, sind die Gutscheine des Theaters gedacht.An Premieren erwartet Sie als erstes „Die kleine Hexe“ nach dem Roman von Otfried Preußler. Anschließend findet eine gefeierte Kultproduktion der Greifenstein-Festspiele ihre langersehnte Fortsetzung: Im Juli 2025 wird „Elfenfeuer II“ zu sehen sein. Ab August ist dann „Die Olsenbande“ auf den Greifensteinen unterwegs.Auch einige Produktionen aus der letzten Saison werden weiterhin auf dem Spielplan stehen. So gibt es ein Wiedersehen mit den Rittern der Kokosnuss in „Monthy Python’s Spamalot“, dem Familienstück „Drachen haben nichts zu lachen“ und mit einem beliebten Räuber in „Keine Angst vor Hotzenplotz“.ab sofortServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater