Das blaue Klavier

Save the Date

Es wäre uns eine große Freude, Sie bei unserer szenischen Uraufführung des Musiktheaterstückes „Das blaue Klavier“ begrüßen zu dürfen!



„Das blaue Klavier“ von Albena Petrovic und Matthias Theodor Vogt wurde durch das dramatische Schicksal zweier Künstlerinnen während der Wirren des 2. Weltkriegs inspiriert. Dieses für den Rundfunk komponierte Werk führt uns einmal mehr die unglaubliche Kraft der Musik vor Augen, der es selbst in schwierigsten Situationen gelingt, Hoffnung und Zuversicht zu schenken. Die Pianistinnen Vera Lautard-Shevchenko (1901 – 1982) und Alice Herz- Sommer (1903 – 2014) waren beide Opfer des unmenschlichen deutsch-sowjetischen Paktes, mit dem die zwei Diktatoren, Stalin und Hitler, Europa unter sich aufteilen wollten. Die Französin Lautard-Shevchenko war Gefangene im sibirischen Archipel Gulag, wo es ihr nur möglich war zu überleben, indem sie „Klänge der Hoffnung“ auf einem Holzbrett spielend imaginierte. Alice Herz-Sommer war wegen ihrer jüdischen Herkunft im KZ Theresienstadt interniert. Aus den Erinnerungen beider Frauen können wir entnehmen, dass beide von ihrem Glauben an die Musik getragen und so vor der endgültigen Verzweiflung bewahrt wurden.



Wir fühlen uns geehrt, dass die Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch die Schirmherrschaft über dieses besondere Erinnerungsprojekt übernimmt.



Inszenierung: Dr. Ingolf Huhn

Musikalische Leitung: Karl Friedrich Winter

Ausstattung: Tilo Staudte

Choreografie: Susi Žanić

Dramaturgie: Lür Janeike

Premiere: 20. April 2024, 19.30 Uhr im Kulturhaus Aue

Kartenreservierung:

Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Di-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de

Weitere Vorstellung: 5. Mai 2024, 19.30 Uhr im Eduard-von-Winterstein-Theater

Kartenreservierung:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sa 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater