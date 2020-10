Corona: Reduzierung der verfügbaren Sitzplätze im Eduard-von-Winterstein-Theater

Da die Allgemeinverfügung des Erzgebirgskreises zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes jetzt vorschreibt, dass zwischen Besuchern im Zuschauerraum ein Abstand von mindestens 1,50 Metern einzuhalten ist, stehen im Großen Haus nur noch 82 Sitzplätze zur Verfügung.



Intendant Ingolf Huhn: "Wir sind deshalb für die Premiere von 'Der Raub der Sabinerinnen' am Sonntag gezwungen, alle Reservierungen aufzuheben. Abonnements und bereits gekaufte Karten bleiben gültig. Wir müssen aber alle Plätze neu verteilen, das heißt die Platznummer auf den Karten stimmt nicht mehr. Wir bitten alle Gäste, wie bei freier Platzwahl, sich die Plätze selber zu suchen."



Für die weiteren Vorstellungen der nächsten Tage sind die Reservierungen nicht aufgehoben, aber auch in diesen Fällen müssen die Plätze neu vergeben werden: "Wir bitten alle Besucher herzlich um Entschuldigung für die Mühe, die wir ihnen machen und wir hoffen, so schnell wie möglich wieder in einen normalen Kartenverkaufsmodus zu kommen", so Huhn.

