Casting für Familienmusical

Die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH sucht für das kommende Familienmusical „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ junge Darsteller_innen im Alter von 8 bis 16 Jahren.



In unserem Familienmusical „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ gibt es viele Rollen zu besetzen. Die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH sucht deshalb Kinder und Jugendliche, die gerne im Kinderchor und in solistischen Aufgaben auf unserer Bühne stehen möchten.



Wenn Du also Spaß am Singen und Spielen und Rhythmus im Blut hast, komme gerne zu unserem Casting am 17. September um 17:30 Uhr in die Probebühne 1 an der Wilischstraße 8/10. Wir suchen Mädchen im Alter von 8 bis 16 Jahren und Jungen im Alter von 8 bis 14 Jahren, die noch nicht im Stimmbruch sind. Mitzubringen sind Wechselschuhe und ein Kinder- oder Volkslied, dass Du gerne vorsingen möchtest.



Vorzubereiten sind außerdem kleine Liedpassagen aus dem Musical, zu denen wir das Material nach der Anmeldung zuschicken. Wir freuen uns auf alle, die sich unter intendanzbuero@erzgebirgische.theater für das Casting anmelden.



Castingtermin: Dienstag, 17. September 2024, 17.30 Uhr

Veranstaltungsort: Probebühne 1, Wilischstraße 8/10, 09456 Annaberg-Buchholz

