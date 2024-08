Buddy in Concert – Die Rock’n’Roll-Show

Seit 1996 das Musical „Buddy – Die Buddy Holly Story“ in Deutschland im Landestheater Altenburg Premiere feierte, grassiert das Rock’n’Roll-Fieber. Nach dem großartigen Erfolg im Vorjahr konnten die Musiker des Musicals „Buddy – Die Buddy Holly Story“ auch für die aktuelle Spielzeit für die Naturbühne Greifensteine gewonnen werden.Verstärkt durch den neuen Frontmann Stefan „Preston“ Klöbzig und den Pianisten Alexander „Teichi“ Teich, beide von den Firebirds, darf sich das Publikum auf ein völlig neues Programm freuen. Nach wie vor zieht eine der erfolgreichsten und besten Rock'n’Roll-Shows ihr Publikum auf unnachahmliche Weise in den Bann der 50er/60er Jahre. Eine temporeiche Show, wie immer voller Witz und Esprit, bei der nicht nur Rock’n’Roll-Fans auf ihre Kosten kommen.35,00 € pro PersonServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTourist-Information GreifensteineGreifensteinstraße 44, 09427 EhrenfriedersdorfMo-Fr 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Sa, So, Feiertag 10.00 Uhr bis 15.00 UhrKauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.Die Abendkasse der Naturbühne Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.