Brahms pur II

Am Samstag, dem 24. Februar 2024 im Kulturhaus Aue und am Montag, dem 26. Februar 2024 im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue jeweils um 19.30 Uhr alle Liebhaber_innen der klassischen Musik zum 6. Philharmonischen Konzert der Spielzeit 2023_2024 ein.



Aue-Bad Schlema/Annaberg-Buchholz. Mit Brahms’ Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester treten zwei solistische Musiker (Michael Schmidt und Hans-Ludwig Raatz) der Erzgebirgischen Philharmonie Aue zusammen auf. Mit der 4. und letzten Sinfonie des großen Romantikers beschließt GMD und Chefdirigent Jens Georg Bachmann dessen Werkzyklus.



Eine halbe Stunde vor Beginn gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen.



Solisten: Michael Schmidt, Violine

Hans-Ludwig Raatz, Violoncello



Musikalische Leitung: GMD Jens Georg Bachmann



Termine: Samstag, 24. Februar 2024, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue

Montag, 26. Februar 2024, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz



Kartenpreise: 23,00 € / 20,00 € / 14,50 €

20,00 €* / 18,00 €* / 12,50 €*

16,00 €** / 14,00 €** / 9,50 €**

*: für Rentner_innen, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber_innen

der Sächsischen Ehrenamtskarte

**: für Schüler_innen, Student_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber_innen

Sozialpass, Familienpass



Karten: Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Di, Mi, Do: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de



Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse





