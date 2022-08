Bach Brasil - Die Kunst der Flucht

Ein Tanztheater von Mario Nascimento

Am Sonntag, dem 18. September 2022 um 19.30 Uhr, kommt die neueste Produktion der Tanzkompanie an den Landesbühnen in Sachsen auf die Bühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz. Als Musik für 18 kurze Szenen in gut 75 Minuten fungieren knappe Sätze unterschiedlicher Werke von Johann Sebastian Bach.



Die choreografischen Fluchtbewegungen gönnen den elf Tänzer der Radebeuler Kompanie keine Pause. Auch wenn sie erschöpft auf ihren Koffern sitzen bleiben, ist das kein Ausruhen. Immer wieder gelingen in hastigen Szenen des Aufbruchs mit unbestimmtem Ziel aber auch innige Szenen zarter Begegnungen, Soli von träumerischer Kraft momentaner Ausflucht bei unabwendbarer Ausweglosigkeit. Wenn die Koffer zu Trommeln des Widerstandes werden, dann bricht sich die Kraft des Tanzes ihre Bahn, insbesondere aber immer wieder in treibender Körperlichkeit der Gruppendynamik im Kontrast mit den Momenten der Erschöpfung oder den Szenen solistischer Flucht in die Einsamkeit.



Als Choreograf konnte Mario Nascimento aus Brasilien gewonnen werden. Nascimento ist als Leiter der Tanzcompagnie des berühmten Theaters "Teatro Amazonas" in Manaus (Amazonas) und ist einer der einflussreichsten Choreographen Brasiliens. Seine Arbeit mit den Tänzern der Tanzcompagnie der Landesbühnen Sachsen ist ein wertvoller künstlerischer Impuls, der eine interkulturelle Begegnung schafft. Für Kostüme und Lichtdesign zeichnete sich Marcelo Damian Zamora, künstlerischer Leiter der Virtual Cia de Dança, verantwortlich.



Wie kein anderer beherrschte Johann Sebastian Bach die kompositorische Kunst der Fuge. "Arte da Fuga" ist für den Brasilianer Mario Nascimento nicht nur ein Spiel von einzelnen Stimmen im polyphonen Stil, es ist zugleich auch eine Bewegung, die erzeugt wird. Aus der Fuge wird "fuga", die Flucht. Einfache Bewegungen des Fortschreitens werden in einer raffinierten Kombination zu einer komplexen Choreografie.



Termin:

Sonntag, 18. September 2022, 19.30 Uhr



Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse