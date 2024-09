Ausstellungseröffnung und „Vorhang auf!“ zum Start der 132. Spielzeit

Am Samstag, dem 21. September 2024, feiert das Ensemble der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH zusammen mit seinen Zuschauer_innen den Auftakt der Spielzeit 2024_2025. Ab 18 Uhr erwartet die Besucher_innen ein abendfüllendes Programm, beginnend mit der Ausstellungseröffnung der Theatermaske.



Wir möchten mit Ihnen den Beginn der Theatersaison feiern. Diesmal lüften wir den Vorhang in einem neuen Format für die Stücke der kommenden Spielzeit. Entdecken Sie die Highlights des Bühnenjahres und lassen Sie sich von unseren Raritäten inspirieren. Haben Sie Spaß mit unserem Ensemble, lassen Sie sich von den Ausstellungsexponaten aus unserer Theatermaske begeistern, lernen Sie neue Mitglieder des Hauses kennen und erleben Sie einen Abend voller Überraschungen. Unser Haus ist für Sie offen – wir laden Sie herzlich ein.



Die „Ausstellung unter dem Theaterhimmel“ der Theatermaske ist ab 18.00 Uhr geöffnet. Ab dieser Spielzeit wollen wir in regelmäßigen Abständen das Pausenfoyer in einen Ausstellungsraum verwandeln. Wir laden Sie herzlich ein, unsere Ausstellungen zu besuchen und eine Auszeit vom Alltag zu genießen. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Kunst inspirieren. Es erwartet Sie eine Einführung und die Möglichkeit, den Kunstschaffenden zu begegnen.



Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket im Servicebüro.



Termin:

Samstag, 21. September 2024, ab 18.00 Uhr



Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

