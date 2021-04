Annaberger Theater beendet Hausspielzeit

Ingolf Huhn, Geschäftsführender Intendant der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH: „Wir alle haben seit November darauf gehofft, dass unser Haus wieder öffnen kann und wir unser Publikum wieder ins Theater und Konzert einladen können. Die Umstände haben das nicht möglich gemacht. Jetzt wissen wir, dass unsere Hausspielzeit beendet ist.“Nun strebt der erzgebirgische Kulturbetrieb der Saisoneröffnung im Naturtheater Greifensteine in Ehrenfriedersdorf entgegen, die am 20. Juni 2021 stattfinden soll. Das neue Programm steht im Internet unter www.winterstein-theater.de zur Verfügung. Ingolf Huhn: „Wir beginnen mit dem Kartenverkauf wahrscheinlich erst Ende Mai, wenn wir ein bisschen klarer sehen, ob wir wirklich anfangen können. Auf unserer Internetseite und in der Presse werden wir ein Signal geben, wann der Verkauf beginnt.“Das Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH in Annaberg-Buchholz ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr unter 03733/1407-131 erreichbar. Kartenbesitzer können ihre gekauften Tickets auch via Online-Formular unter www.winterstein-theater.de/... zurückgeben. Auch ein Formular zum Herunterladen und selbstausfüllen steht auf der Internetseite zur Verfügung.