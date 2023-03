7. Philharmonisches Konzert - ENGELHAFT UND FREUDENVOLL

Auf dem Programm stehen Arnold Schönbergs „Notturno für Streicher und Harfe“, Alban Bergs Konzert für Violine und Orchester „Dem Andenken eines Engels“ und die Sinfonie Nr. D-Dur op. 73 von Johannes Brahms.Als Solistin des Abends wird Sophie Heinrich an der Violine begrüßt. Sophie Heinrich wurde 1981 in Augsburg geboren. Schon mit vier Jahren begann sie das Geigenspiel und steht seitdem auf der Bühne. Ihr Studium begann sie als Jungstudentin an der Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart und wechselte dann an die Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin. Wichtige Lehrer dort waren Prof. Stefan Picard und Prof. Antje Weithaas. Derzeit befindet sie sich in der Solistenklasse bei Prof. Thomas Brandis an der Musikhochschule Lübeck. Sie ist Gewinnerin und Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe, z.B. beim „Leopold Mozart Wettbewerb“ 1999, „Internationaler Louise Henriette Wettbewerb“ 2002 und „Max Rostal Wettbewerb“ 2002. 2008 gewann sie den Possehl-Musikpreis der Hansestadt Lübeck. Aufnahmen für den MDR, den BR und den Hessischen Rundfunk dokumentieren ihr solistisches wie kammermusikalisches Können. Letzteres vertieft sie in der Arbeit mit ihrem, mit dem Pianisten Jacques Ammon gegründeten Duo „Duo Inter Pares“ seit 2006. Sie erhielt Stipendien der „Studienstiftung des Deutschen Volkes“, der „Deutschen Stiftung Musikleben“ und der „ZEIT- Stiftung“, und ist aktives Mitglied des Yehudi Menuhin-Vereins „Live Music Now“. Sophie Heinrich spielt auf einer Violine von Gian Francesco Pressenda (Turin, 1838) aus dem Musikinstrumentenfonds der Dt. Stiftung Musikleben. Seit September 2009 ist Sophie Heinrich Assistentin und Dozentin mit Lehrauftrag für Violine an der Musikhochschule Lübeck. Sie ist Konzertmeisterin der Lübecker Philharmoniker.Eine halbe Stunde vor Beginn findet jeweils eine Konzerteinführung durch Musiktheaterdramaturg Lür Jaenike statt.GMD Jens Georg BachmannSamstag, 18. März 2023, 19.30 Uhr, Kulturhaus AueMontag, 20. März 2023, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz21,50 € / 18,50 € / 13,50 €18,50 €* / 16,50 €* / 11,50 €*14,50 €** / 12,50 €** / 8,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaMo-Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr u. 13.00 bis 18.00 Uhr; Do-Fr: 9.00 bis 12.00 UhrTel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHEduard-von-Winterstein-TheaterMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Sa: 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse