6. Philharmonisches Konzert

Sergei Rachmaninow wird 150! Seit 80 Jahren ist er tot, doch ungebrochen berauschen seine Werke die Nachwelt. Alexander Vitlin hat zu diesem Zweck dessen weiträumige Cello-Sonate op. 19 in romantischen Farben orchestriert – eine Uraufführung im Erzgebirge, bereichert durch seine Instrumentierungen von Schumann und Ravel – allesamt Neuigkeiten auf den Konzertbühnen dieser Welt, ausgehend vom Erzgebirge! Auf dem Konzertplan stehen außerdem Sergei Rachmaninows Vocalise für Orchester, die Uraufführung von Maurice Ravel: „Le Tombeau de Couperin“ – Orchestersuite – vervollständigt von Alexander Vitlin sowie Adagio und Allegro As-Dur op. 70 – Bearbeitung für Soloinstrument und Orchester von Alexander Vitlin.Alexander Vitlin absolvierte sein Musikstudium als Dirigent am Leningrader Konservatorium (der heutigen Hochschule für Musik Sankt Petersburg) bei Prof. Ilya Mussin und als Pianist bei Prof. Vladimir Nielssen. 1977 gewann er den All-Russischen Wettbewerb für Pianisten. Seit 1994 bekleidet Alexander Vitlin eine Professur für Dirigieren und Korrepetition an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin. Bevor er Engagements im Ausland annahm, war er Chefdirigent an diversen Opernhäusern in Russland. Er lehrte von 1990 bis 1992 an der Rubin Musik Akademie in Tel Aviv und Jerusalem und war anschließend bis 1995 Solorepetitor an der Komischen Oper Berlin. Ab 2004 war er als Gast-Solorepetitor (für „Moses und Aron“ und „Boris Godunow“) an der Staatsoper Unter den Linden engagiert. Alexander Vitlin war musikalischer Assistent von Daniel Barenboim bei den Salzburger Festspielen 2007 („Eugen Onegin“). 2007 bis 2012 war Alexander Vitlin Bühnenmusikdirektor an der Staatsoper Unter den Linden; als musikalischer Assistent von Daniel Barenboim betreute er die Produktionen von Prokofjews „Der Spieler“, von Tschaikowskys „Eugen Onegin“ und von Rimsky-Korsakows „Die Zarenbraut“ an der Staatsoper Unter den Linden sowie von „Der Spieler“ und „Die Zarenbraut“ am Teatro alla Scala Mailand. Seit 2009 ist Alexander Vitlin als Assistent von GMD Daniel Barenboim und Gastdirigent für Oper, Ballett und Konzerte an der Staatsoper Unter den Linden tätig.Konzerteinführungen finden jeweils um 19 Uhr durch den Musiktheater-Dramaturgen Lür Jaenike der Erzgebirgischen Theater und Orchester GmbH statt.Dirigent: Alexander VitlinTermine:Samstag, 11. Februar 2023, 19.30 Uhr, Kulturhaus AueMontag, 13 Februar 2023, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-BuchholzKartenpreise:21,50 € / 18,50 € / 13,50 €18,50 €* / 16,50 €* / 11,50 €*14,50 €** / 12,50 €** / 8,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, FamilienpassKarten:Servicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaMo-Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr u. 13.00 bis 18.00 Uhr; Do-Fr: 9.00 bis 12.00 UhrTel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.deServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHEduard-von-Winterstein-TheaterBuchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 9.00 bis 18.00 UhrSa: 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse