6. Philharmonisches Konzert: "Trost und Freude"

Am Samstag, dem 12.2.2022, im Kulturhaus Aue und am Montag, dem 14.2.2022, im Annaberger Theater, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue jeweils um 19.30 Uhr zu ihrem 6. Philharmonischen Konzert ein. Solist in Aue ist der Violinen-Virtuose Kolja Blacher. In Annaberg-Buchholz stehen die Ensemblemitglieder Luca Tarantino (Oboe) und Michael Schmidt (Violine) als Solisten des Abends auf der Bühne.



Auf dem Konzertplan im Kulturhaus Aue steht das Violinkonzert D-Dur op. 77 von Johannes Brahms sowie die Sinfonie Nr. 5 D-Dur/d-moll op. 107 (die „Reformations-Sinfonie“) von Felix Mendelssohn Bartholdy. Am Pult steht GMD Jens Georg Bachmann. Solist des Abends ist der Violinist Kolja Blacher. – Blacher studierte an der Juilliard School, New York, bei Dorothy DeLay und später bei Sándor Végh in Salzburg. Weltweit konzertiert er u.a. mit den Berliner Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern, dem NDR Sinfonieorchester, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Gewandhausorchester Leipzig, Orchestra di Santa Cecilia und dem Baltimore Symphony Orchestra. Sein programmatisches Spektrum umfasst sowohl Werke für Violine solo von Bach bis Berio, als auch die großen Violinkonzerte des romantischen und klassischen Repertoires, bis hin zu zeitgenössischen Stücken für Violine und Orchester. Auf eine Professur in Hamburg folgte vor einigen Jahren der Ruf nach Berlin an die Hochschule für Musik „Hanns Eisler“. Kolja Blacher spielt eine Guarneri-del-Gesu-Violine von 1730.



Im Eduard-von-Winterstein-Theater wird Johann Sebastian Bachs Doppelkonzert für Violine und Oboe, BWV 1060, cmoll und Felix Mendelssohn Bartholdys Sinfonie Nr. 5 D-Dur/d-moll op. 107 (die „Reformations-Sinfonie“) erklingen. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Dieter Klug. Die Solisten des Annaberger Konzertabends sind Luca Tarantino an der Oboe und der 1. Konzertmeister Michael Schmidt an der Violine. Konzerteinführungen finden jeweils um 19 Uhr statt.



Für Konzert-Abonnenten, die beide Konzerte erleben möchten, bietet die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH auf Anfrage einen kostenlosen Bus-Transfer nach Aue beziehungsweise nach Annaberg-Buchholz. Interessenten wenden sich bitte an das Annaberger Servicebüro unter 03733/1407131 oder per E-Mail an service@erzgebirgische.theater.



Dirigenten:

GMD Jens Georg Bachmann (Aue-Bad Schlema)

Dieter Klug (Annaberg-Buchholz)



Solisten:

Kolja Blacher, Violine (Aue-Bad Schlema)

Luca Tarantino, Oboe; Michael Schmidt, Violine (Annaberg-Buchholz)



Termine:

Samstag, 12. Februar 2022, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue

Montag, 14. Februar 2022, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz

Konzerteinführung jeweils um 19.00 Uhr



Kartenpreise:

21,50 € / 18,50 € / 13,50 €

18,50 €* / 16,50 €* / 11,50 €*

14,50 €** / 12,50 €** / 8,50 €**

*: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen

**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, Familienpass



Karten:

Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Mo-Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr u. 13.00 bis 18.00 Uhr; Do-Fr: 9.00 bis 12.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de



Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Abendkasse