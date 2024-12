4. Philharmonisches Konzert

Am Mittwoch, dem 18. Dezember und am Donnerstag, dem 19. Dezember 2024, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue jeweils um 19.30 Uhr alle Liebhaber_innen der klassischen Musik zum 4. Philharmonischen Konzert der Spielzeit 2024_2025 ein. Ein weiteres Konzert findet am Donnerstag, dem 26.12.2024, in der Nicolaikirche Aue statt.



Zu hören sein wird die Ouvertüre D-Dur FWV K:D2 von Johann Friedrich Fasch, das Violinkonzert D-Dur KV 218 von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Orchesterkompositionen „Reverie“ von Frederic Hymen Cowen, „A Winter Idyll“ von Gustav Holst und „Der Schneemann“ von Erich Wolfgang Korngold. Außerdem wird es die schon zur Tradition gewordenen Weihnachtslieder zum Mitsingen geben.



Solist des Konzerts ist Michael Schmidt, 1. Konzertmeister der Erzgebirgischen Philharmonie Aue. Schmidt erhielt mit fünf Jahren seinen ersten Unterricht bei seinem Vater Lutz Schmidt, Mitglied der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz. Ab dem sechsten Lebensjahr übernahm seine Ausbildung Prof. Brinkmann (Dresden). Im Rahmen dieser Ausbildung wurde er bald Stimmführer der 2. Geigen beim Landesjugendorchester Sachsen und spielte u. a. mit der 'Sommerphilharmonie' in der Robert- Schumann-Philharmonie und bei dem „Collegium Instrumentale“. Seine Konzerttätigkeit wird durch zahlreiche, vor allem solistische Auftritte in Chemnitz und Umgebung belegt.



Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte am 18. und 19. Dezember 2024 im Eduard-von-Winterstein- Theater gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung auf der Studiobühne zu besuchen.



Musikalische Leitung:

Dieter Klug



Termine:

Mittwoch, 18. Dezember 2024, 19.30 Uhr, Eduard-von- Winterstein-Theater Annaberg Donnerstag, 19. Dezember 2024, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg Donnerstag, 26. Dezember 2024, 19.30 Uhr, Nicolaikirche Aue



Kartenpreise:

23,00 € / 20,00 € / 14,50 €

20,00 €* / 18,00 €* / 12,50 €*

16,00 €** / 14,00 €** / 9,50 €**

*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte

**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘



Karten:

Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Di, Mi, Do: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de



Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Abendkasse

