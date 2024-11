3. Philharmonisches Konzert Natur

Am Samstag, dem 16. November 2024 im Kulturhaus Aue und am Montag, dem 18. November 2024 im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue jeweils um 19.30 Uhr alle Liebhaber_innen der klassischen Musik zum 3. Philharmonischen Konzert der Spielzeit 2024_2025 ein.



Die junge aufstrebende deutsche Dirigentin Magdalena Klein, die seit 2023 Musikalische Leiterin des Sinfonieorchesters Hannover ist, bringt gleich drei Werke mit, die die menschliche Wahrnehmung der Natur zum Thema haben: Von Gioacchino Rossini die Ouvertüre zur Oper „Guillaume Tell“, von Jean Sibelius das Werk „Tapiola“ – Sinfonische Dichtung op. 112 und von Ludwig van Beethoven die Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 „Pastorale“. Im Zentrum steht dabei Beethovens berühmte „Pastorale“, in der es dem Komponisten um den musikalischen Ausdruck der menschlichen Empfindungen beim Erleben der Natur ging.



Magdalena Klein führten Konzertengagements in der letzten Saison u.a. zu den Düsseldorfer Symphonikern, dem Sinfonieorchester Wuppertal, den Hofer Symphonikern oder dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode. Sie war mehrere Jahre musikalische Assistentin der Bochumer Symphoniker und dirigierte dort in vielen Konzertformaten. Internationale Engagements führten sie zu Orchestern in Ägypten und Mexiko. In der Saison 2024/25 debütiert Magdalena mit Orchestern wie dem Orchestre de Chambre de Paris, dem Beethovenorchester Bonn oder der Jenaer Philharmonie. Wiedereinladungen führen sie z.B. zum Göttinger Symphonie Orchester oder der Neuen Philharmonie Westfalen. Sie führt außerdem ihre Arbeit als Dirigentin des Sinfonieorchesters Hannover fort.



Frau Klein hatte das Glück, mit einigen der großen Dirigenten unserer Zeit zu kollaborieren und von ihnen zu lernen – so zum Beispiel mit Riccardo Muti, Paavo Järvi, Thomas Hengelbrock und Sir Roger Norrington. 2023 wählte Riccardo Muti sie als Teilnehmerin seiner Conducting Academy beim Spring Festival in Tokyo aus, wo sie Verdis „Un Ballo in Maschera“ dirigierte. Im gleichen Jahr wählte Thomas Hengelbrock sie für seine „Conductor’s Academy“ mit den Balthasar-Neumann-Ensembles in Fontainebleau aus. Magdalena Klein schloss ihr Masterstudium in Orchesterdirigieren an der International Conducting Academy der Universität der Künste Berlin unter Prof. Steven Sloane und Prof. Harry Curtis ab. Die junge Dirigentin gründete während ihrer Studienzeit in Berlin orchestr.insîéme, ein Orchester welches unter ihrer Leitung zahlreiche Konzerte mit sinfonischen Werken der Klassik und Romantik, sowie mit zeitgenössischer Musik gab.



Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen.



Musikalische Leitung:

Magdalena Klein



Termine:

Samstag, 16. November 2024, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue

Montag, 18. November 2024, 19.30 Uhr, Eduard-von- Winterstein-Theater Annaberg



Kartenpreise:

23,00 € / 20,00 € / 14,50 €

20,00 €* / 18,00 €* / 12,50 €*

16,00 €** / 14,00 €** / 9,50 €**

*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte

**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘



Karten:

Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Di, Mi, Do: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de



Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Abendkasse





(lifePR) (