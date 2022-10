28. Theaterball im Erzhammer

Unter der Überschrift „Nacht der Träume“ findet nach zwei Jahren Pause wieder der Theaterball des Fördervereins des Eduard-von-Winterstein- Theaters statt. Vorstand Rolf-Jürgen Schubert und Intendant Moritz Gogg laden alle tanzbegeisterten Theater- und Orchesterfreunde am 11. und. 12. November 2022 erstmals in die Säle des Kulturzentrums ein.



Mit Sektempfang und festlichem Gala-Programm werden die beiden Theaterballnächte eröffnet. In der Gala werden Solisten, Opernchor und Extraballett des Eduard-von-Winterstein-Theaters dem Abend gemeinsam mit der Erzgebirgischen Philharmonie einen feierlichen Rahmen verleihen. Es moderieren Sänger Leander de Marel und Schauspieler Udo Prucha. Bei schwungvollen Klängen aus Oper, Operette und Musical können die Gäste ein Drei-Gänge-Menü. Im Anschluss an das Gala-Programm lädt das Orchester alle Gäste zu einer Walzerrunde ein.



Für den weiteren Schwung und die richtige Traumnacht-Stimmung bis zum frühen Morgen, sorgt mit Dauerbrennern der 80er und 90er Jahre sowie den Partyhits von heute die Band „Dance Apart“ im großen Saal.



Je gekaufter Karte kommen 1,50 Euro der Erzgebirgischen Theater- und Orchesterstiftung ETHOS zugute. Karten sind unter der Telefonnummer 03733/1407131, per E-Mail an service@erzgebirgische.theater sowie an er Abendkasse erhältlich.



Termine:

Freitag, 11.11.2022, 19.30 Uhr | Samstag, 12.11.2022, 19.30 Uhr

Einlass jeweils ab 18.45 Uhr



Kartenpreis:

120,00 €



Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse