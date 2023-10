2. Philharmonisches Konzert Farbenreichtum

Am Samstag, dem 21. Oktober 2023 im Kulturhaus Aue und am Montag, dem 23. Oktober 2023 im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue jeweils um 19.30 Uhr alle Liebhaber_innen der klassischen Musik zum 2. Philharmonischen Konzert der Spielzeit 2023_2024 ein. Gast des Abends ist der weltbekannte Hornist Felix Klieser.



Mit Felix Klieser kommt ein besonderer Solist ins Erzgebirge, um Richard Strauss’ selten zu hörendes 2. Hornkonzert beim 2. Philharmonischen Konzert zu präsentieren. Auf dem Programm stehen des Weiteren die Uraufführung der „Felliniana“-Sinfonie (nach vier verschiedenen Filmen von Federico Fellini) von Helmut Krausser, der die Edition der Oper „Don Buonaparte“ von Alberto Franchettis (Uraufführung am Eduard-von-Winterstein-Theater am 14. Oktober 2023) realisierte, und die leidenschaftliche und freudenvolle 2. Sinfonie von Robert Schumann.



Felix Klieser ist in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Künstler. Mit 5 Jahren nahm er den ersten Hornunterricht, mit 13 Jahren wurde er Jungstudent an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. 2014 erhielt er den ECHO-Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres sowie den Musikpreis des Verbands der Deutschen Konzertdirektionen. Im selben Jahr erschien beim Patmos Verlag seine Lebensgeschichte „Fußnoten – Ein Hornist ohne Arme erobert die Welt“. 2016 wurde ihm der Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festival verliehen. Als Abschluss seiner zweijährigen Residenz beim Bournemouth Symphony Orchestra gab er im Sommer 2023 sein fulminantes Debut bei den BBC Proms in der Royal Albert Hall.



Höhepunkte aus dem Spielplan von Felix Klieser für die Saison 2023_2024 umfassen unter anderem sein Debüt mit dem Royal Philharmonic Orchestra in London und im Concertgebouw Amsterdam. Ebenso wird er erstmalig gemeinsam mit dem National Arts Centre Orchestra in Ottawa, Kanada, unter der Leitung von Alexander Shelley auftreten. Ein weiteres Debüt erwartet ihn mit dem Royal Scottish National Orchestra unter der Leitung von John Butt. Des Weiteren wird Felix Klieser in renommierten Konzerthäusern wie der Berliner Philharmonie, der Kölner Philharmonie und dem Wiener Konzerthaus zu Gast sein. Im Bereich Kammermusik steht eine ausgedehnte Tournee an, bei der er sein Programm zusammen mit renommierten MusikerInnen wie Sebastian Manz (Klarinette), Dag Jensen (Fagott), Franziska Hölscher (Violine), Wen-Xiao Zheng (Viola), Lionel Martin (Violoncello) und Dominik Wagner (Kontrabass) präsentieren wird.



An der Musikhochschule Münster leitet Felix Klieser seit 2018 seine eigene Hornklasse. Sein Wissen gibt er regelmäßig in Meisterkursen weiter.



Eine halbe Stunde vor Beginn gibt es die Möglichkeit eine Konzerteinführung zu besuchen.



Musikalische Leitung: Jens Georg Bachmann

Solist Felix Klieser

Termine:

Samstag, 21. Oktober 2023, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue

Montag, 23. Oktober 2023, 19.30 Uhr, Eduard-von- Winterstein-Theater Annaberg

Kartenpreise:

23,00 € / 20,00 € / 14,50 €

20,00 €* / 18,00 €* / 12,50 €*

16,00 €** / 14,00 €** / 9,50 €**

*: für Rentner_innen, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber_innen der Sächsischen Ehrenamtskarte

**: für Schüler_innen, Student_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber_innen Sozialpass, Familienpass

Karten:

Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Di, Mi, Do: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de



Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Abendkasse