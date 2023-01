11. Philharmonieball

Unter dem Motto „Mit Pauken und Trompeten“ und mit dem neuen Namen „Philharmonieball“ ist die renommierte Festlichkeit der Erzgebirgischen Philharmonie Aue zurück. Zum 11. Mal wird nach zweijähriger Pause zu einer rauschenden Ballnacht im festlich geschmückten Kulturhaus Aue geladen.



Empfangen werden die Gäste ab 18.30 Uhr mit einem Begrüßungssekt im Foyer. Im anschließenden Galaprogramm ab 19.30 Uhr, moderiert von Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann und Intendant Moritz Gogg, präsentieren Solisten, Chor und die Erzgebirgische Philharmonie Aue Beispiele großer Orchesterliteratur und Ausschnitte aus Oper, Operette und Musical. Einer der Höhepunkte wird die Uraufführung eines Musikstückes für vier Kesselpauken und Posaune sein.



Mit erlesenen Speisen verköstigen die Spitzengastronomen Benjamin Unger (Hotel Blauer Engel), Alexander Schellenberger (Bäckerei und Konditorei Schellenberger) und erstmalig die Hofkäserei Fritzsch die Ballgäste. Für Getränke und Service sorgt das Team der Traditionsgaststätte „Hutzenhaisel“.



Nachdem der Hunger gestillt ist, laden „Gregor Winter und die Nüdlinger BigBand“ sowie „Aalflug“ und George Martin aus Annaberg-Buchholz zu Tanz und Unterhaltung ein. Zum ersten Mal wird auch ein DJ für Rhythmus und Energie sorgen.



Außerdem können sich die Gäste auf einige schöne Überraschungen während des Abends freuen. Eine sei schon verraten: Der Operettenpreis „Spielzeit-Frosch 2021/22“ des Klassiksenders des Bayerischen Rundfunks BR-Klassik für die Operette „Der reichste Mann der Welt“, wird an diesem Abend feierlich an die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH verliehen.



Der Kartenpreis beträgt 120 Euro. Reservierungen nehmen die Mitarbeiter des Kulturhauses in Aue unter der Telefonnummer 03771/23761 und der E-Mail-Adresse kulturhaus.aue@t-online.de entgegen. – Einige Restkarten sind noch erhältlich.



Karten: Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Mo-Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr u. 13.00 bis 18.00 Uhr; Do-Fr: 9.00 bis 12.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de