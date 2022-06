10. Philharmonisches Konzert

Unter der Musikalischen Gesamtleitung von Professor Ekkehard Klemm werden die Stücke an den Konzertabenden am Samstag, dem 18. Juni, im Kulturhaus Aue, am Montag, dem 20. Juni, im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz und am Donnerstag, dem 23. Juni 2022, in der Hochschule für Musik Dresden, jeweils um 19.30 Uhr, von Studierenden der Hochschule dirigiert. Auch die Solisten sind Studierende der Dresdener Musikhochschule.Zu hören sein werden die Variationen über ein Thema von Joseph Haydn op. 56a von Johannes Brahms, das Concerto für Flöte und Orchester von Jacques Ibert und das Klavierkonzert Nr. 5, Es-Dur op. 73 von Ludwig van Beethoven.Ekkehard Klemm ist Professor für Dirigieren und leitet das Sinfonieorchester der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden. Er ist Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen und Ordentliches Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste.Prof. Ekkehard KlemmSamstag, 18. Juni 2022, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue Montag, 20. Juni 2022, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz Donnerstag, 23. Juni 2022, 19.30, Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden21,50 € / 18,50 € / 13,50 €18,50 €* / 16,50 €* / 11,50 €*14,50 €** / 12,50 €** / 8,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen **: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaMo-Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr u. 13.00 bis 18.00 Uhr; Do-Fr: 9.00 bis 12.00 UhrTel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHEduard-von-Winterstein-TheaterMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse