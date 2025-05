10. Philharmonisches Konzert

Unter der Musikalischen Gesamtleitung von den Professoren Ekkehard Klemm, Roland Kluttig und Georg Christoph Sandmann werden die Kompositionen an den Konzertabenden am Freitag, dem 13. Juni in der Hochschule für Musik Carl Maria von Dresden, am Samstag, dem 14. Juni im Kulturhaus Aue und am Montag, dem 23. Juni im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, jeweils 19.30 Uhr, von Studierenden der Hochschule interpretiert bzw. dirigiert.Zu hören sein werden „Siegfried-Idyll“ von Richard Wagner, das Konzert Nr. 1 für Horn und Orchester Es-Dur op. 11 von Richard Strauss, das Klavierkonzert G-Dur von Maurice Ravel sowie die „Carmen“ Quadrille von Eduard Strauß und die Walzer „Sphärenklänge“ von Josef Strauß und „An der Elbe“ von Johann Strauß.Ekkehard Klemm ist Professor für Dirigieren und leitet das Sinfonieorchester der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Er ist Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen und Ordentliches Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste. Roland Kluttig ist seit der Saison 2020 Chefdirigent der Oper Graz und der Grazer Philharmoniker. Seit dem Jahr 2000 unterrichtet Georg Christoph Sandmann an der Musikschule Carl Maria von Weber Dresden und ist dort seit 2016 Professor für Orchesterdirigieren.Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte in Aue und Annaberg-Buchholz gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen: im Eduard-von-Winterstein-Theater auf der Studiobühne und im Kulturhaus Aue im Kleinen Saal.Freitag, 13. Juni 2025, 19.30 Uhr – Hochschule für Musik Carl Maria von Weber DresdenSamstag, 14. Juni 2025, 19.30 Uhr – Kulturhaus AueMontag, 23. Juni 2025, 19.30 Uhr – Eduard-von-Winterstein-Theater23,00 € / 20,00 € / 14,50 € 20,00 €* / 18,00 €* / 12,50 €*16,00 €** / 14,00 €** / 9,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass’, Inhaber des FamilienpassesDer Ticketverkauf für die Veranstaltung am Freitag, dem 13. Juni 2025, läuft über die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Wettiner Platz 13, 01067 Dresden): www.hfmdd.de/veranstaltungen Servicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaDi-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 UhrTel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.deServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa: 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse