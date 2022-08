Wine, Dine & Beats: Gaumenfreude trifft auf lässiges Flair

Wine, Dine & Beats ist eine kulinarische Reise, die von lockeren Beats unterlegt durch den Abend führt, inklusive korrespondierender Weine. In Form eines Flying Buffets bekommen die Gäste die verschiedensten Geschmacksmomente geboten. DJ Kay Cool sorgt für die passenden Rhythmen. „Wir haben gemeinsam mit unserem Team vom Genuss-Festival etwas ganz Neues kreieren wollen, was es so noch nicht in Erlangen gab. Mit Wine, Dine & Beats sprechen wir alle fünf Sinne an und kombinieren erlesene Gastronomie mit entspanntem Sound“, erklärt Christian Frank, Vorstand des City-Managements.Die kulinarische Federführung des Abends übernehmen die drei Erlanger Chefköche Zacharias Dengler (Das Muskat), Dominic Polster (Gasthaus Polster) und Fritz Striegel jr. (Alter Brunnen). Die fränkischen Weingüter Brennfleck und Alte Grafschaft servieren die passende Weinbegleitung, der Erlanger Gin-Destillateur Jan Heinl einen edlen Tropfen aus seinem Portfolio, den GIN LIZZY. Ebenfalls werden erfrischende Cocktails und Steinbach Bier gereicht.Neben Wine, Dine & Beats hat das City-Management bereits ab Donnerstag eine kulinarische Streiftour durch die Erlanger Innenstadt im Angebot. Bei der Erlanger Genuss-Safari, vom 6. bis 8. Oktober 2022, warten feine Köstlichkeiten aus zehn ausgewählten Geschäften darauf verkostet zu werden. Probieren, genießen und Interessantes über das teilnehmende Geschäft erfahren, an diesen drei Tagen bietet sich die Gelegenheit.Wo? Kreuz + Quer – Bohlenplatz 1, 91054 ErlangenWann? Samstag, 8. Oktober 2022, Einlass 19:00 UhrPreis? 69,00€ p.P.Wann? 6. – 8. Oktober 2022Preis: 29,00 € p.P.Goethestraße 21a91054 ErlangenTel.: 09131/8951-0Mail: tourist@etm-er.de Web: www.erlangen.info/winedinebeats/ Öffnungszeiten: Mo – Fr, 9:00 – 17:00 Uhr