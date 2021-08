Newcomer Tour wächst in diesem Jahr: Gesamtes Rennwochenende für Juniorrinnen

Der Radsport-Nachwuchs kommt nach Franken. Wenn die Deutschland Tour am 28. und 29. August in Erlangen und Nürnberg Station macht, sind nicht nur die weltbesten Profis und Hobbysportler*innen dabei. Auch die Juniorinnen fahren um Erfolge. In Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher Radfahrer wird die Newcomer Tour erstmals an zwei Tagen ausgetragen. So haben die Fahrerinnen Gelegenheit, sich gleich bei zwei U17-Bundessichtungsrennen des BDR zu präsentieren.Am Samstag (28. August) steht in Erlangen ein Rundkurs über 4,8 Kilometer auf dem Programm. Start und Ziel für die Juniorinnen ist der Profi-Zieleinlauf auf der Luitpoldstraße. Um 11:45 Uhr starten sie und müssen 9 Runden mit einer Gesamtdistanz von 43 Kilometern absolvieren.Am Sonntag (29. August) fahren die Juniorinnen 52 Kilometer auf der kurzen Strecke der Jedermann Tour. Die Fahrerinnen starten vor den Hobbysportler*innen in Nürnberg und läuten den Radsport-Sonntag in der Region ein. Gegen 11:00 Uhr wird die Gewinnerin im Ziel vor dem Nürnberger Opernhaus erwartet – der Auftakt für das große Finale der Deutschland Tour.Die Erweiterung auf zwei Renntage ist nur ein erster Zwischenschritt im Ausbau der Newcomer Tour, denn das Rennen hat sich in seiner jungen Geschichte bereits als Sprungbrett für den Nachwuchs etabliert. 2018 gewann Linda Riedmann die Premiere der Newcomer Tour in Merzig. Die 18-Jährige zählt zu den vielversprechendsten Talenten unter den Radsportlerinnen und ist vor wenigen Wochen erneut Deutsche Meisterin bei den Juniorinnen geworden. Bei den Meisterschaften setzte sich Linda Riedmann gegen Jette Simon durch – jene Fahrerin, die 2019 die Newcomer Tour gewann.Für die Newcomer Tour 2021 werden 50 Starterinnen erwartet. Die Ausschreibung für die Sichtungsrennen ist auf dem BDR-Meldeportal ( www.rad-net.de ) veröffentlicht – die Meldungen zum Rennen erfolgen über die Landesverbände.Die Deutschland Tour ist Deutschlands größtes Radsportfestival. Das viertägige Profi-Rennen und die Mitmachangebote in allen Etappenorten locken mehr als 500.000 Besucher an. Allein in Deutschland verfolgen mehr als 5 Millionen Zuschauer die Live-Übertragung bei ARD und ZDF – weltweit gehen die Bilder in 190 Länder. Bei der Deutschland Tour erleben die Fans die deutschen Topstars und die internationale Tour de France-Elite hautnah. Das Event ist ein wahres Festival rund um das Fahrrad und legt einen besonderen Fokus auf die Zuschauer. Neben tausenden Tipps zur Streckengestaltung im Vorfeld des Rennens nutzen 5.000 Teilnehmer die Jedermann Tour, die Ride Tour und die „kinder+Sport mini tour“ zum Mitmachen. Die Deutschland Tour wird von der Gesellschaft zur Förderung des Radsports mbH organisiert. Die GFR ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Tour de France-Veranstalters Amaury Sport Organisation (A.S.O.) und der Anschutz Entertainment Group (AEG). Neben der Deutschland Tour veranstaltet das Unternehmen auch den Radklassiker Eschborn-Frankfurt am 1. Mai. Die Deutschland Tour findet vom 26. bis 29. August statt und verläuft über vier Etappen von der Hansestadt Stralsund nach Nürnberg.