MeineStadt. Digital. - kostenlose Lernplattform für Erlanger Gewerbetreibende

Das City Management Erlangen e.V. stellt allen Gewerbetreibenden und Dienstleistern Erlangens, zusammen mit der Plutus GmbH, die neue Lernplattform erlangen.meinestadt.digital zur Verfügung. Jeder, der Interesse an einer Weiterbildung im Bereich wichtiger Social-Media-Kanäle hat, bekommt ab 1.Oktober 2021 die Möglichkeit dazu - kostenlos und zeitunabhängig.



Hybride Geschäftsformen, das heißt sowohl lokal als auch online zu verkaufen, sind mittlerweile auf dem Vormarsch. Nicht jede Geschäftsfrau, nicht jeder Geschäftsmann hat aber die Zeit für intensive Schulungen, um sich auf den Aufbau eines Online-Shops vorzubereiten. „Um allen Gewerbetreibenden und Dienstleistern hier in Erlangen eine Hilfestellung zu geben, haben wir – dank der finanziellen Unterstützung der Stadt Erlangen - mit der Plutus GmbH für die Plattform MeineStadt.Digital einen Kooperationsvertrag für mindestens ein Jahr geschlossen“ so Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen e.V. „Nach dem „Schaufenster“ (erlangen.info/schaufenster), das wir im Lockdowns auf die Beine gestellt haben, und deren logische Fortsetzung der Aufbau eines Online-Marktplatzes durch das Projekt eBay DeineStadt Erlangen ist, folgt mit der digitalen Lernplattform nun unser nächstes Angebot“ so Christian Frank. MeineStadt.Digital ist in Zusammenarbeit mit Profis aus dem City-und Stadtmarketing entstanden und bietet eine digitale Lernplattform speziell für den regionalen Einzelhandel. Mit dieser Lernplattform haben Gewerbetreibende die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt das Handwerkszeug für den Aufbau eines Online-Shop anzueignen – und das komplett kostenfrei!“



Weiterbildungen sind für viele, die ein eigenes Geschäft betreiben, aus zeitlichen Gründen kaum machbar. Ein erfolgreicher Einstieg in den Online-Handel ist aber meist nur dann möglich, wenn man über relevante Plattformen und wichtige Social-Media-Kanäle Bescheid weiß. Um von zeitlich fixierten Schulungen und Workshops unabhängig zu sein, hat die Plutus GmbH ein 24-Stunden-Schulungsportal entwickelt, das ganz speziell auf die individuellen Bedürfnisse der Einzelhändler*innen eingeht. „Auf unserer Plattform liefern wir zeitunabhängige Fortbildungsangebote in Form von Videokursen, Checklisten und Präsentationen in den Bereichen Google My Business, You Tube, Facebook, Instagram, TikTok und Möglichkeiten der Kommunikation in Zeiten von Corona“, so Pascal Hansen, Projektleiter der Plutus GmbH, die hinter der Plattform MeineStadt.Digital steht. „Unser Ziel ist es, jedem – das heißt vom Modegeschäft über die Anwaltskanzlei bis hin zum Hausarzt – die Platzierung auf den genannten Plattformen leichter zu machen. So haben die Nutzer eine gute Chance, ihre Unternehmensprofile fachgerecht zu führen und ihre digitale Präsenz auszubauen – ohne eine direkte Betreuung durch eine kostenintensive Agentur“, so Pascal Hansen.



Beim Aufbau der Schulungsvideos wurde sehr viel Wert daraufgelegt, dass sie jeder verstehen und nachvollziehen kann. Daher sind sie kurz und prägnant. Zudem machen es konkrete Anwendungsbeispiele den Nutzer*innen leicht, sich in die Materie einzuarbeiten.

