Medien-Akkreditierung geöffnet

Die Medien-Akkreditierung für die diesjährige Deutschland Tour (26. - 29. August) ist ab sofort geöffnet. Diese ermöglicht Ihnen den Zugang zu den Pressebereichen in den Etappenstädten (Stralsund, Schwerin, Sangerhausen, Ilmenau, Erlangen, Nürnberg). Bitte nutzen Sie hierzu unsere Website unter Presse/Akkreditierung Bitte beachten Sie, dass die Deutschland Tour das Akkreditierungssystem der A.S.O. nutzt. Sofern Sie bereits einen Login von der letztjährigen Deutschland Tour, Eschborn-Frankfurt oder internationalen A.S.O.-Rennen besitzen, können Sie sich wie gewohnt einloggen und dort die Deutschland Tour auswählen.Sofern Sie einen solchen Login nicht besitzen, erstellen Sie bitte einen neuen Account auf unserer Website unter Presse/Akkreditierung und teilen uns den "Company-Namen" mit, unter dem Sie den Account erstellt haben, damit wir diesen freischalten können. Erst danach ist eine persönliche Akkreditierung möglich. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung Ihres Accounts und zur Akkreditierung finden Sie HIER zum Download.Unter folgendem Link finden Sie unser Dokument mit Hinweisen zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen , die für die Pressebereiche der Deutschland Tour 2021 gelten.Die Bestätigung Ihrer Akkreditierung wird im System mit einem grünen Punkt markiert. Details zur Abholung und Informationen zu den Pressebereichen erhalten Sie ungefähr eine Woche vor der Veranstaltung per Email.Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per Mail und täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr auch telefonisch (040 866 283 98) zur Verfügung.Die Deutschland Tour ist Deutschlands größtes Radsportfestival. Das viertägige Profi-Rennen und die Mitmachangebote in allen Etappenorten locken mehr als 500.000 Besucher an. Allein in Deutschland verfolgen mehr als 5 Millionen Zuschauer die Live-Übertragung bei ARD und ZDF – weltweit gehen die Bilder in 190 Länder. Bei der Deutschland Tour erleben die Fans die deutschen Topstars und die internationale Tour de France-Elite hautnah. Das Event ist ein wahres Festival rund um das Fahrrad und legt einen besonderen Fokus auf die Zuschauer. Neben tausenden Tipps zur Streckengestaltung im Vorfeld des Rennens nutzen 5.000 Teilnehmer die Jedermann Tour, die Ride Tour und die „kinder+Sport mini tour“ zum Mitmachen. Die Deutschland Tour wird von der Gesellschaft zur Förderung des Radsports mbH organisiert. Die GFR ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Tour de France-Veranstalters Amaury Sport Organisation (A.S.O.) und der Anschutz Entertainment Group (AEG). Neben der Deutschland Tour veranstaltet das Unternehmen auch den Radklassiker Eschborn-Frankfurt am 1. Mai. Die Deutschland Tour findet vom 26. bis 29. August statt und verläuft über vier Etappen von der Hansestadt Stralsund nach Nürnberg.