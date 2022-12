Hugenottenstadt lockt zum kulinarischen Highlight

Essen wie Gott in Frankreich – so könnte das Motto lauten, wenn die teilnehmenden Restaurants in Erlangen ihren Gästen wieder besondere Menüs an den drei Tagen des Erlanger Genuss-Festivals zubereiten. „Wir freuen uns sehr, dass es uns erneut gelungen ist, bekannte Größen aus der Erlanger Gastronomie zu gewinnen, mit uns gemeinsam dieses beliebte Event zu bestreiten“, so Christian Frank, Geschäftsführer des ETM. Bereits zum sechsten Mal lädt das Gastronomie-Festival Feinschmecker aus der Region nach Erlangen. Das Genuss-Festival ist ein Dreiklang verschiedener genussvoller Angebote für alle, die gerne schlemmen. Das ermöglichen die drei Formate: Genuss-Safari, die Dinnerabende und der Abschluss-Abend „Cooking with friends“.Sechs Erlanger Restaurants haben an drei Dinnerabenden besondere Kreationen für ihre Gäste vorbereitet, die von Fischgerichten wie Goldforelle auf Balsamico-Linsen, Fleischgerichten wie geschmortes Kalbstafelspitz bis hin zu Desserts wie gegrillte Ananas mit weißer Schokolade reichen. Dieses Jahr nehmen der Alte Brunnen, Mein lieber Schwan, Das Muskat, Landhotel & Gasthaus Polster, Gasthof Güthlein und Schwarzer Adler daran teil.Der große Abschlussabend des Festivals findet dieses Jahr am Samstag, 11. März 2023 im Landhotel & Gasthaus Polster in Erlangen-Kosbach statt. Die drei Erlanger Köche Dominic Polster, Zacharias Dengler und Fritz Striegel jr. haben gemeinsam ein 7-Gänge-Menü komponiert. Sie werden zusätzlich unterstützt von zwei Gastköchen und einer Gastköchin: Santiago Estrada Lozana von Santiago’s Kitchen setzt Akzente aus der südamerikanischen Küche. Marco Hollbauer vom Hotel HerzogsPark kocht fränkisch-italienische Fusion-Küche. Viktoria Pedraza vom Doña Vick ist einem großen Publikum durch die diesjährige Ausgabe der TV-Show „the taste“ bekannt und erweitert das Menü mit einem Gang aus Puerto Rico. Begleitet wird der Abend durch verschiedene lokale Winzer, die zu jedem Gericht den passenden Wein kredenzen.Das dritte kulinarische Format des Festivals ist die Genuss-Safari. Die Teilnehmenden bekommen eine Stempelkarte und probieren kleine Köstlichkeiten in elf verschiedenen Geschäften in der Erlanger Innenstadt. Das Angebot reicht von Schokolade, über Kaffee bis hin zu einer Weinverkostung. Dieses Jahr machen das Lesecafé, Contigo, Bassanese, Vier Jahreszeiten, Betten Bühler, Zuckerbunt, Kernwein’z, Köstlich & Co., Erlanger Teehaus, Wohlsein Weine sowie Decantus bei der Tour mit.Die Tickets zur Genuss-Safari, den Dinnerabenden und „Cooking with friends“ gibt es ab 5. Dezember 2022 bis einschl. 23. Februar 2023 in der Tourist-Information Erlangen (Goethestraße 21a, 91054 Erlangen; Mo – Fr, 9 – 17 Uhr).Mehr Infos unter www.erlangen.info/genuss-festival/