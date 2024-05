Genesis Total: Die ganze Schöpfungsgeschichte

Tausende waren bereits zu Gast und wurden Zeugen der Entstehung der Gestirne und Planeten. Sie reisten durchs Weltall, besuchten das Korallenriff mit seinen bunten Fischschwärmen. Sie schwammen mit Haien und Walen, beobachteten im Urwald Paradiesvögel und verfolgten die Entstehung des Menschen.Möglich macht das die immersive Licht- und Videoshow Genesis II in der Hugenottenkirche in Erlangen. Immer Donnerstag bis Sonntag zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr ist dort die Illumination zu sehen – noch knapp drei Wochen lang, bis zum 9. Juni.Und zum Abschluss gibt es noch ein echtes Highlight für alle, die den ersten Teil der Illumination im vergan-genen Winter verpasst haben; Für alle, die das fulminante Aufblühen der Pflanzenwelt noch einmal erleben möchten oder einfach die ganze Schöpfungsgeschichte am Stück sehen möchten.Karten und Infos zu den Vorführungen von Genesis Total und Genesis II gibt es online unter www.genesis-erlangen.de , bei der Tourist Information in der Goethestraße und - solange noch Plätze frei sind, - vor Ort an der Tageskasse.