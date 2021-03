Erreichbarkeiten der Tourist-Information Erlangen ab Mittwoch

Die Tourist-Information in Erlangen ist ab Mittwoch, 17. März 2021 in der Goethestraße 21a für den regulären Publikumsverkehr geschlossen, bietet jedoch Click & Meet sowie Click & Collect an. Terminvereinbarungen sowie Click & Collect sind von Montag bis Freitag, 9:00 bis 12:30 Uhr sowie 13:00 - 15:00 Uhr, möglich.Aufgrund der ab Mittwoch in Erlangen geltenden Coronabestimmungen stellt der Erlanger Tourismus und Marketing Verein den regulären Publikumsverkehr in der die Tourist-Information Erlangen bis auf Weiteres ein. Es wird darum gebeten, für allgemeine Anfragen bevorzugt sich telefonisch 09131-8951-0, per E-Mail (tourist@etm-er.de) oder den offiziellen Webauftritt www.erlangen.info bzw. über die Social-Media Kanäle @mein.erlangen zu informieren. Weiterhin steht auch der Lieferservice ERliefert zur Verfügung.