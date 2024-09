Erlanger Herbst – die Einkaufs- und Erlebnismeile in Erlangen am 19. Oktober

Das City-Management Erlangen plant für Samstag, den 19. Oktober 2024 seine Neuauflage des Einkaufserlebnistags „Erlanger Herbst“. Überall in der Innenstadt erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Rahmenprogramm. Viele der Erlanger Geschäfte locken mit besonderen Aktionen und Angeboten.Von der Hauptstraße bis zur Altstadt, im Viertel rund um die Friedrichstraße, Obere Karlstraße und Bohlenplatz präsentieren inhabergeführte Geschäfte ihre individuellen Angebote. An den zentralen Plätzen findet wieder eine bunte Mischung aus Showprogramm, Ausstellungssalons und Genuss-Meile statt. „Mit unserem Erlanger Herbst möchten wir auch dieses Jahr zeigen, welche Strahlkraft die Vielfalt unserer Einkaufsstadt in der Region hat. Wir planen an zentralen Standorten Publikumsmagnete und laden unsere Gäste dazu ein, das breite Shoppingangebot unserer Stadt zu erleben“, betont Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen.Auf dem Programm stehen dieses Jahr eine Freizeitmeile in der Nürnberger Straße, auf der Aussteller über die schönsten Urlaubsziele und Freizeitaktivitäten in Nordbayern informieren. Der Neustädter Kirchenplatz ist der zentrale Ort, an dem die Erlanger Vereine mit einem eigens organisierten Bühnenprogramm auf ihre vielen Mitmachmöglichkeiten hinweisen. Mit dabei sind Sportvereine, Kulturvereine und soziale Initiativen. Auf dem Schlossplatz erwartet die Gäste als besonderes Highlight ein Bühnenprogramm. Zudem stellt das Autohaus Kraus seine neuesten Modelle und umweltfreundliche Mobilitätslösungen vor. Der bereits in 2023 bei Besucherinnen und Besuchern sehr beliebte Bio-Tag der Stadt Erlangen findet in seiner zweiten Auflage in der Wasserturmstraße statt. Die Bio-Stadt Erlangen lädt dazu ein, die hochwertigen Produkte und Spezialitäten von regionalen Erzeugern kennenzulernen. Weitere Programmpunkte kommen im Laufe der nächsten Wochen hinzu.Die Veröffentlichung des ausführlichen Programms des Erlanger Herbst erfolgt auf www.visit-erlangen.de/...