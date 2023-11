Erlanger Genuss-Festival 2024: Nach Herzenslust schlemmen

„Auch dieses Mal wollen wir den Besuchern des Genuss-Festivals ein qualitativ hochwertiges Erlebnis bieten. Von daher freuen wir uns ganz besonders, dass wir die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach als Förderer unseres Events gewinnen konnten“, erzählt Christian Frank, Geschäftsführer des ETM. „Durch diese Unterstützung ist es uns gelungen – neben den bewährten Erlanger Spitzenköchen – Top-Gastronomen aus dem Landkreis mit in die Veranstaltung zu integrieren. So verbinden wir Stadt und Landkreis in einem Event“, so Frank.So sieht es auch Johannes von Hebel, Vorsitzender des Vorstandes der in Erlangen ansässigen Stadt- und Kreissparkasse: "Das Erlanger Genuss-Festival ist eine herausragende Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität der hiesigen Gastronomie zu zelebrieren. Als Förderer dieses kulturellen Schatzes verfolgen wir mit Stolz das Ziel, Stadt und Landkreis durch die kulinarische Verbindung dieser Spitzenveranstaltung auf diesem Wege zu bereichern und zu vereinen. Wir wünschen allen Gästen wunderbare Stunden im Rahmen des Festivals".Sechs Erlanger Restaurants haben an drei Dinnerabenden besondere Kreationen für ihre Gäste vorbereitet. Die individuell gestalteten Mehrgang-Menüs richten sich an Genussmenschen und locken mit kreativen Gängen: Saibling-Filet im Schwarzen Adler, Seeteufel unter Chorizokruste im Gasthaus Polster, ein Duett von der Ente mit Süßkartoffeln und Ahornsirup im Alten Brunnen, ein Kalbsrücken mit Lauch und Shiitake im Muskat oder Pulpo a la brasa in Santiago’s Kitchen sind nur eine kleine Auswahl des gesamten Angebots. Das Restaurant Herzstück gestaltet ein Überraschungsmenü mit Auswahlmöglichkeiten für seine Gäste.Der große Abschlussabend findet dieses Jahr am Samstag, 09. März 2024, im Gasthof Alter Brunnen in Marloffstein, statt, erstmalig mit einem Hobbygastkoch. In Zusammenarbeit mit Fritz Striegel jr. konnte der Bundestagsabgeordnete Stefan Müller gewonnen werden, der als Hobbykoch für einen der sieben Gänge verantwortlich ist. Zusammen mit den Erlanger Köchen Dominic Polster, Zacharias Dengler und Fritz Striegel jr. entstand so ein abwechslungsreiches Menü. Unterstützt werden sie zusätzlich noch von zwei weiteren Gastköchen: Santiago Estrada Lozana von Santiago’s Kitchen setzt Akzente aus der südamerikanischen Küche. Marco Hollbauer vom Hotel HerzogsPark verführt durch seine regionale Küche. Begleitet wird der Abend durch verschiedene lokale Winzer, die zu jedem Gericht den passenden Tropfen servieren.Das dritte kulinarische Format des Festivals ist die Genuss-Safari. Die Teilnehmenden bekommen eine Stempelkarte und entdecken auf ihrem Rundgang elf ganz unterschiedliche Geschäfte in der Erlanger Innenstadt, die mit kleinen Köstlichkeiten verwöhnen. Das Angebot reicht von Schokolade, über Kaffee bis hin zu einer Weinverkostung. Dieses Jahr haben sich das Contigo, Vier Jahreszeiten, der Katzentempel, Betten Bühler, Café Südliche, Australiss, Erlanger Teehaus, Köstlich & Co, Kernwein’z, Wohlsein Weine und Decantus wieder kleine Überraschungen ausgedacht.Die Tickets zur Genuss-Safari, den Dinnerabenden und „Cooking with friends“ gibt es ab 20. November 2023 bis einschl. 23. Februar 2024 in der Tourist-Information Erlangen (Goethestraße 21a, 91054 Erlangen).Mehr Infos unter www.erlangen.info/...