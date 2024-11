Erlangen lädt zur Langen Einkaufsnacht ein

In der vorweihnachtlichen Atmosphäre können die Gäste neben den drei Weihnachtsmärkten – der Waldweihnacht am Schlossplatz, dem Historischen Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz und dem Altstädter Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz – die Eislauffläche „Erlangen like on Ice“ auf dem Marktplatz sowie die Kindereisenbahn am Hugenottenplatz erleben. Diese fünf Hauptattraktionen, umrahmt von der weihnachtlichen Beleuchtung der Innenstadt, sorgen für eine festliche Stimmung und laden dazu ein, die vielfältigen Angebote und Aktionen der Langen Einkaufsnacht zu genießen.„Unsere lange Einkaufsnacht läutet die Weihnachtssaison und damit die umsatzstärksten Wochen für unsere Geschäfte ein. Mit der Terminwahl setzen wir bewusst einen Impuls, um dem stationären Einzelhandel in dieser wichtigen Phase Rückenwind zu geben“, so Christian Frank, Vorstand des City-Managements. „Es lockt nicht nur eine festlich geschmückte Weihnachtsstadt. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung unserer Geschäfte, über 50 haben bereits besondere Aktionen angekündigt.“ Darüber hinaus warten in vielen Geschäften attraktive Angebote auf die Kundinnen und Kunden.Als Sponsor der Langen Einkaufsnacht in Erlangen unterstützt das ReiseCenter der VR Bank Metropolregion Nürnberg das City-Management.Informationen zur Langen Einkaufsnacht finden Sie unter: www.visit-erlangen.de/langeeinkaufsnacht/ Für von auswärts anreisenden Gästen hat das City-Management die Auswahl an Parkmöglichkeiten auf folgender Seite zusammengefasst www.visit-erlangen.de/parken/