Der Sternla SchlossStrand kommt zurück

Die Planungen für eines der Sommerhighlights in der Hugenottenstadt sind in vollem Gange. Nachdem der Sternla SchlossStrand in 2020 ausfallen musste und in 2021 eine platz- und angebotsreduzierte Alternativlösung mit dem Namen "Sternla City-Lounge" stattfand, kehrt der Sternla SchlossStrand in diesem Jahr wieder in vollem Umfang zurück in die Erlanger Innenstadt. "Das gewählte Format des Vorjahres war bedingt durch die schwierige Situation deutlich kleiner. Jetzt starten wir wieder durch und schöpfen unsere Möglichkeiten voll aus, um den Besucherinnen und Besuchern im Sommer ein Top-Event in unserer Stadt zu bieten", so Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen.Die praktische Umsetzung des Gemeinschaftsprojekts übernimmt wie in den Vorjahren wieder die Agentur DiBou GmbH aus Erlangen. Dabei soll auf nichts verzichtet werden. Sommerfeeling mit Strandatmosphäre, Liegestühlen, Strandkörben und exklusiven Strand-Lounges zum Anmieten sowie ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot sollen den Gästen ihren Aufenthalt schmackhaft machen.Den Sternla SchlossStrand gibt es bereits seit 2014. Das in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt einmalige Sommerevent zieht Besucherinnen und Besucher aus dem Umland in die Hugenottenstadt. Aufgrund der hohen Besucherfrequenz profitiert auch die Erlanger Innenstadt von der Aktion. Der diesjährige Sternla SchlossStrand ist die bereits siebte Ausgabe, die in vollem Umfang stattfinden wird.Informationen zum aktuellen Planungsstand gibt es auf: www.schlossstrand.de City-Management Erlangen e.V. (CM)Das City-Management (CM) wurde im Jahre 1997 gegründet und im Frühjahr 2020 als eigenständiger Verein weiter etabliert. Zu diesem Zweck haben sich über 110 Unternehmen des Einzelhandels, der Immobilien-, Kultur-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Interessenund Werbegemeinschaften sowie Verbände und Institutionen zusammengeschlossen.Die Wahrnehmung Erlangens als bedeutender Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Nürnberg, die Erhöhung der Frequenz und die Optimierung der Aufenthaltsqualität sind erklärte Ziele des CM. Außerdem vertritt das CM die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen mit einer starken Stimme gegenüber der Politik.Möglich geworden ist das gemeinschaftliche Engagement erst durch die zahlreichen Partner, die die Bedeutung dieses Netzwerkes erkannt haben. Eines haben alle Partner gemeinsam – die Solidarisierung mit den Zielen.Durch gezielte Marketingmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen setzt das CM Impulse, die zu einer vitalen Innenstadt beitragen. Erlangen bietet mit seiner stringenten Architektur aus der im 17. Jahrhundert geplanten Neustadt und den kleinen Gassen der nördlichen Altstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein abwechslungsreicher Handel aus kleinem, inhabergeführtem Einzelhandel und einer großen Fußgängerzone sowie zahlreiche Restaurants und Cafés garantieren einen attraktiven Aufenthalt in der kleinsten Großstadt Bayerns.