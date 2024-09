Der Erlanger City-Gutschein wird digital

Der Erlanger City-Gutschein hat sich seit seiner Einführung vor sechs Jahren zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Mit über zwei Millionen Euro Umsatz ist der Gutschein ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Erlanger Innenstadt geworden und stärkt so den lokalen Handel. Nun geht der City-Gutschein den nächsten Schritt und wird digital. Ab dem 1. Oktober 2024 können Bürgerinnen und Bürger den Gutschein über eine App erwerben und in zahlreichen Geschäften und Betrieben der Stadt einlösen.„Mittlerweile ist es für uns selbstverständlich mit dem Handy zu bezahlen“, erläutert Christian Frank, Vorstand des City-Managements. Sein Team setzt den Gutschein am Standort Erlangen um. „Daher ist es jetzt die richtige Zeit, den Gutschein zu digitalisieren. Der digitale City-Gutschein ist ein klares Zeichen dafür, dass der Erlanger Handel flexibel auf die Chancen der digitalen Welt reagiert“, so Frank.Bereits zum Start sind 50 Geschäfte dabei, die den digitalen Gutschein akzeptieren. Die Anzahl an Annahmestellen soll wie bei der Vorgängerversion stetig wachsen, weswegen das City-Management den direkten Kontakt zu den Erlanger Betrieben sucht und über das Projekt informiert.Der Kauf des digitalen City-Gutscheins erfolgt online oder über eine spezielle App, die auf dem Smartphone, PC, Laptop oder Tablet genutzt werden kann. Nach dem Kauf lässt sich der Gutschein per QR-Code in allen teilnehmenden Geschäften einlösen – ganz einfach durch Scannen des Codes. Besonders praktisch: Der neue Gutschein ist teileinlösbar, sodass nur der tatsächlich getätigte Betrag vom Guthaben abgebucht wird. Wer den Gutschein lieber in physischer Form erwerben möchte, kann dies weiterhin in der Tourist-Information tun.Seit der Einführung des Erlanger City-Gutscheins begleiten neben den ESTW die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach das Projekt. „Wir sind stolz darauf, diese Initiative von Anfang an unterstützt zu haben, die unsere Verpflichtung gegenüber der Region und ihren Bewohnern unterstreicht“, betont Johannes von Hebel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. „Als Sparkasse ist es uns ein großes Anliegen, Projekte zu fördern, die unserer Region zugutekommen. Deshalb freuen wir uns besonders über diese Weiterentwicklung des City-Gutscheins, die den Erlangerinnen und Erlangern eine noch praktischere Möglichkeit bietet, ihre Lieblingsgeschäfte zu unterstützen", so von Hebel.Weitere Informationen zum digitalen City-Gutschein Erlangen gibt es auf www.visit-erlangen.de/gutschein/ Das City-Management (CM) wurde im Jahre 1997 gegründet und im Frühjahr 2020 als eigenständiger Verein weiter etabliert. Zu diesem Zweck haben sich über 110 Unternehmen des Einzelhandels, der Immobilien-, Kultur-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Interessen- und Werbegemeinschaften sowie Verbände und Institutionen zusammengeschlossen.Die Wahrnehmung Erlangens als bedeutender Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Nürnberg, die Erhöhung der Frequenz und die Optimierung der Aufenthaltsqualität sind erklärte Ziele des CM. Außerdem vertritt das CM die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen mit einer starken Stimme gegenüber der Politik.Möglich geworden ist das gemeinschaftliche Engagement erst durch die zahlreichen Partner, die die Bedeutung dieses Netzwerkes erkannt haben. Eines haben alle Partner gemeinsam – die Solidarisierung mit den Zielen.Durch gezielte Marketingmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen setzt das CM Impulse, die zu einer vitalen Innenstadt beitragen. Erlangen bietet mit seiner stringenten Architektur aus der im 17. Jahrhundert geplanten Neustadt und den kleinen Gassen der nördlichen Altstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein abwechslungsreicher Handel aus kleinem, inhabergeführtem Einzelhandel und einer großen Fußgängerzone sowie zahlreiche Restaurants und Cafés garantieren einen attraktiven Aufenthalt in der kleinsten Großstadt Bayerns.