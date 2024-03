8. Erlanger Weinfest: 08. – 12.05.2024 Schloßplatz Erlangen

Im Mittelpunkt stehen beim Erlanger Weinfest die rund 40 ausgewählten Weine der vier fränkischen Weingüter Behringer (Abtswind), Ebert (Kammerforst), Ruppert (Hammelburg) und Schmitt (Bergtheim). Vom klassischen Silvaner bis zu erlesenen Schätzen ist für Weinliebhaber viel geboten, dazu gibt es passende Speisen von Fisch bis Flammkuchen. Die tägliche Live-Musik von der Weinfestbühne versprüht dazu beste Unterhaltung mit einer abwechslungsreichen Reise durch mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte.Der Schirmherr Oberbürgermeister Dr. Florian Janik, der Fränkische Weinbauverband e.V., das Citymanagement Erlangen und der Veranstaltungsbetrieb Zametzer & Krohn GbR laden alle Erlangerinnen und Erlanger sowie Weinfreunde aus Nah und Fern ganz herzlich zum 8. Erlanger Weinfest ein. Verbringen Sie gesellige Stunden mit guten Freunden und neuen Bekannten rund um das historische Markgrafendenkmal. Lassen Sie bei einem leckeren Schoppen Frankenwein auf dem Schloßplatz die Seele baumeln oder kommen Sie direkt mit den Winzern ins Gespräch. Kurzum: lernen Sie Weinfranken von seiner schönsten Seite kennen! Zur offiziellen Eröffnung am Mi, 08.05.2024 um 18.30 Uhr durch den Schirmherrn Oberbürgermeister Dr. Florian Janik wird auch die neu gekürte Fränkische Weinkönigin erwartet.Homepage: www.weinfest-erlangen.de Race – bietet eine mitreißende Mischung aus schmissigen Pop-Hochkarätern, erhabenen internationalen Rockklassikern und ausgefallenen Stücken aus dem Musical-Bereich oder auch der deutschen Musiklandschaft. Die Profimusiker um Hauptsänger Jerry James präsentieren qualitativ hochwertig und mit großer Spielfreude diese besonderen Songs, die man alle im Ohr hat, auf die sich jeder freut und die man eben doch nur selten live zu hören bekommt.Feierliche Eröffnung mit dem Schirmherrn Oberbürgermeister Dr. Florian Janik und der Fränkischen Weinkönigin.ab 12.30 Uhr Mac Daniel‘s – die fränkischen Vollblutmusiker Daniel, Markus und Michael spielen was gefällt. Dabei ist die eigene Interpretation der Songs ein Hauptaugenmerk. Von der zuckersüßen Bon Jovi-Ballade, dem Pink Floyd-Klassiker bis zum schweißtreibenden Journey-Rocker, sorgen die Drei mit einer perfekten Mischung, mal rein akustisch, mal mit Elektro Gitarre, für so manche Überraschung und den Wow-Effekt.Kusängs – seit 15 Jahren stehen sie zusammen auf der Bühne und sind mittlerweile in ganz Bayern unterwegs. Sowohl akustisch im Publikum als auch "in Action" auf der Bühne begeistern die Kusängs jedes Publikum. Albert, Toni & Ludwig sind wie der Bandname schon sagt auch im echten Leben Cousins. Vom Rock 'n' Roll über Disco & Funk, bis hin zum Rock haben sie alles im Programm.Björn Bussler & Friends – "Unsere Mission ist es, Menschen mit Musik zu verbinden und auf eine musikalische Reise mitzunehmen, die sowohl mitreißend als auch einfühlsam ist", sagt Björn Bussler. Die kraftvolle charismatische Stimme des Sängers begleitet von abwechslungsreichen Klavierklängen und heißen Beats der Band, schafft eine Atmosphäre die lange in Erinnerung bleiben wird.Jets Duo – bieten eine mitreißende Mischung aus schmissigen Pop-Hochkarätern, erhabenen internationalen Rockklassikern und ausgefallenen Stücken aus dem Musical-Bereich oder auch der deutschen Musiklandschaft.Heaven – Pop- und Rockmusik der 80er Jahre und das Beste von heute. Die wohl bekannteste Tanzmusik-Band Frankens kann’s nicht lassen. Mit über 35 Jahren Bühnenerfahrung bringen sie jeden Festplatz auf Hochtouren. Let’s dance!Wulli & Sonja – sie schreiben Songs über das Leben, die Liebe und den ganz normalen Wahnsinn, mal zum Lachen, mal zum Schmunzeln und manchmal ist auch ein Tränenkullerer dabei. Ein Nachmittag voller Songs und Geschichten, der Eindruck hinterlässt: Das ist das Liedermaching-Blues-Jazz-Joke-Folk-Duo Thomas „Wulli“ Wullschläger und Sonja Tonn. Versprochen!play again sam 4 music - präsentieren Songs von Billie Joel bis zu Justin Timberlake von U2 bis Taio Cruz. Vier Instrumente, vier Stimmen und viermal Leidenschaft zur Musik. Durch frische Arrangements erscheinen viele Songs in einem neuem „Outfit“. Mit ihrer enormen Spielfreude und ihrer sympathischen Art nehmen euch die Jungs mit auf eine musikalische Reise, die einfach nur Spaß macht!