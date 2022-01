Ein gewöhnlicher Winterurlaub mit Warteschlangen am Lift und überfüllten Après-Ski-Hütten - das ist in Corona-Zeiten nicht unbedingt angesagt. Dafür gibt es jetzt eine Alternative: Schneeschuh-Wandern im Kaukasus, ein Winter-Vergnügen mit wirklich guten Corona-Vorsorgemaßnahmen und das vor der faszinierenden Kulisse des Berges Kazbek (5.047 m). Angeboten wird diese Reise vom deutschen Kaukasus-Spezialisten, der jetzt seit 30 Jahren in Georgien mit eigener Infrastruktur – Hotels, Guides, Restaurants – aktiv ist. Daher kontrolliert ERKA in jeder Phase der Reise vor allem die Kontakte mit anderen. Die Gäste werden mit eigenen 4x4-Minibussen (Mitsubishi-Delicas für max. sechs Gäste) am Flughafen abgeholt und zurück gebracht. Alle Fahrer und Guides sind geimpft, machen aber trotzdem alle 72 Stunden einen Schnelltest. Die Unterkünfte im georgisch-russischen Grenzort Stepanzminda und in der Hauptstadt Tbilissi stehen unter dem Management von ERKA-Reisen und damit unter voller Kontrolle. Ab einer Reisegruppe von 12 Personen können die Häuser rechtzeitig exklusiv gebucht werden, sodass keine Kontakte mit fremden Gästen entstehen. Das Service-Personal ist ebenfalls geimpft, für sie gilt auch ein 72-Stunden-Schnelltest. Den Gästen, bei denen eine Dreifach-Impfung vorausgesetzt wird, wird empfohlen, sich aus Deutschland genügend Schnelltests mitzubringen, damit sie sich auch alle 72 Stunden selbst testen können. Um auch beim sportlichen Vergnügen im Freien unnötige Menschenansammlungen zu vermeiden, gibt es an fünf Tagen pro Woche geführte Schneeschuh-Wanderungen in der faszinierenden Bergwelt des Großen Kaukasus. Mehr Vorsorge in diesen Corona-Zeiten geht kaum. Und mehr ursprüngliches Winter-Vergnügen auch nicht.Gruppenreisen von Januar – März 2022ERKA-Reisen GmbHRobert-Stolz-Straße 23 - 76646 Bruchsal - 07257/930390