Live-Tour „Ein Abend mit Maria“ mit Traumatherapeutin Maria Sanchez

Die renommierte Traumatherapeutin und Bestsellerautorin Maria Sanchez lädt dieses Jahr zurein und reist in verschiedene Städte Deutschlands (Hamburg, Berlin, München, Köln), um auch vor Ort Menschen persönlich begegnen zu können.Die Tour trägt das Motto ihres gleichnamigen erfolgreichen„Psychologie trifft Spiritualität“ – hierbei geht es um die Vorstellung einer neuen Denk- und Fühlweise.Der Abend wird unter anderem aus einem Vortragsteil sowie einer Frage-Antwort-Runde im Anschluss bestehen, bei der die Teilnehmer:innen mit Maria Sanchez persönlich in einen gemeinsamen Austausch kommen können. Zudem wird Maria Sanchez aus ihrem aktuellenvorlesen.Da die Tickets für Hamburg und Köln bereits nach wenigen Tagen ausverkauft waren, gibt es jetzt noch zwei Zusatztermine für diese beiden Städte:(EssentialCore - Seminarzentrum) –(EssentialCore - Seminarzentrum) –(Der Weinlobbyist) –(EineWeltHaus) –(Severinstorburg) –(Osho UTA Institut) –Alle weiteren Informationen sowie die Tickets zur Live-Tour finden Sie hier:Mit bereits über 130.000 verkauften Exemplaren ihrer mittlerweile fünf Bücher und 4 Millionen Klicks bei YouTube ist die Traumatherapeutin Maria Sanchez im gesamten deutschsprachigen Raum sowohl im psychologischen als auch spirituellen Bereich bekannt.Maria Sanchez wurde im spanischen Málaga geboren und kam mit fünf Jahren nach Hamburg. Geprägt von ihrer traumatischen, von Gewalt beherrschten Kindheit litt sie viele Jahre lang stark unter einer Essstörung, Depressionen und Ängsten. Nach einem Zusammenbruch mit Anfang zwanzig begann für sie ein tiefer Heilungsweg, der ihr eine spezielle Wahrnehmung für häufig unerkannte innere Prozesse eröffnete. Mit Seminaren und Vorträgen – auch vor Fachpublikum – ist sie als Traumatherapeutin, spirituelle Begleiterin und Speakerin deutschlandweit unterwegs. Ihre Praxis sowie ihr Ausbildungs- und Seminarzentrum befinden sich in Hamburg. Seit Jahren hilft sie Menschen erfolgreich dabei, die von ihr entwickelte emotionale Selbstbegleitung zu erlernen, damit sie zu inneren Expert:innen für sich selbst werden können.Ihr neuesist Amazon-Bestseller Nr. 1 im Bereich „Psychologie & Depression“.Darin geht es um einen von Maria entwickeltenWenn wir depressiv sind, von starken Ängsten geplagt werden, in Beziehungsproblemen zu versinken drohen, unter Migräne oder Schlafstörungen leiden, uns chronisch erschöpft fühlen oder andere belastende Symptome an unseren Kräften zehren, ist es nur allzu verständlich, dass wir nach einem schnellen Ausweg suchen. Wenn wir das Empfinden haben, in Flammen zu stehen, wollen wir möglichst schnell aus dem brennenden Haus hinaus ins Freie. Doch das innerliche Leidensfeuer, das uns zu verbrennen droht, kann – wie so viele von uns bereits erfahren haben – mit keinem Feuerlöscher dauerhaft aus der Welt geschafft werden. Der Grund dafür: Wir selbst sind es, die den Brand in uns unbewusst immer wieder anfachen.