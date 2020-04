Veränderungen in der Geschäftsführung bei EMVIA LIVING

EMVIA LIVING GMBH

EMVIA LIVING bietet unter den Markennamen Senioren-Wohnpark, AMARITA, MEDINA, AVENTINUM, Seniorenquartier und Astor-Park qualitativ hochwertige Versorgung in gehobenem Ambiente an. Hohe fachliche Kompetenz und die Orientierung an neuesten medizinischen und pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen sind wesentliche Merkmale der Arbeit der gesamten EMVIA LIVING Gruppe.



EMVIA LIVING beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen der Pflege, Hauswirtschaft, Haustechnik und Verwaltung und bietet über 5.800 pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen ein sicheres Umfeld in 52 Einrichtungen. Die Häuser der Gruppe liegen in Berlin, Brandenburg, Bremen, Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aktuell sind bundesweit 17 weitere Pflegeeinrichtungen im Bau und in der Planung.