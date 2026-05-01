Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1057136

Emmi Ultrasonic GmbH Gerauer Straße 34 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland http://www.emmi-dent.de
Ansprechpartner:in Herr Cüneyt Emekci +49 6105 406794
Logo der Firma Emmi Ultrasonic GmbH

Zahnprothese reinigen: Tipps für Hygiene und lange Haltbarkeit

Auch Zahnprothesen brauchen tägliche, gründliche Pflege, um Beläge, Bakterien und Entzündungen zu vermeiden. Mit der richtigen Reinigung bleibt nicht nur der Zahnersatz, sondern auch das Zahnfleisch langfristig gesund.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Hast du gewusst, dass auch künstliche Zähne und Zahnersatz wie Zahnprothesen regelmäßig und gründlich gereinigt werden müssen? Besonders Vollprothesen benötigen eine sehr sorgfältige Pflege. Werden Prothesen nicht regelmäßig von Belägen und Speiseresten befreit, kann das zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Auch die sogenannten „dritten Zähne“ brauchen also ebenso viel Aufmerksamkeit wie natürliche Zähne. Wie du Zahnersatz richtig und effektiv reinigst, erfährst du in diesem Beitrag.

Dritte Zähne und Prothesen richtig reinigen

Gerade Vollprothesen und künstliche Zähne sollten ebenso gewissenhaft gepflegt werden wie das natürliche Gebiss. Zwar sind Prothesen selbst nicht von Karies betroffen, dennoch können sich am umliegenden Zahnfleisch und Gewebe Bakterien ansammeln, die Entzündungen verursachen. Auch unangenehmer Mundgeruch entsteht häufig durch diese Ablagerungen. Bei Teilprothesen ist besondere Vorsicht geboten, da die verbliebenen natürlichen Zähne weiterhin anfällig für Karies bleiben.

Um Keime und Beläge effektiv zu reduzieren, sollte Zahnersatz mindestens einmal täglich gründlich gereinigt werden. Dabei kann die emmi-PET Ultraschallzahnbürste eine sanfte Unterstützung bieten. Da herkömmliche Zahnpasta für Prothesen nicht immer geeignet ist, empfiehlt sich zudem eine speziell abgestimmte Ultraschall-Zahncreme, da bestimmte Inhaltsstoffe die Oberfläche von Zahnersatz aufrauen können.

Neben der richtigen Pflege spielt auch die Technik eine wichtige Rolle. Prothesen sollten innen und außen mit sanften, kreisenden Bewegungen gereinigt werden, wobei besonders Zwischenräume und Kontaktflächen sorgfältig behandelt werden sollten. Ergänzend kann es helfen, die Prothese nach jeder Mahlzeit unter fließendem Wasser abzuspülen. Für eine intensivere Reinigung eignet sich außerdem ein Reinigungsbad über Nacht.

Auch die eigenen Zähne nicht vergessen

Trotz guter Prothesenpflege sollten die eigenen Zähne und das Zahnfleisch nicht vernachlässigt werden. Die Reinigung mit der emmi-PET Ultraschallzahnbürste kann dabei helfen, sowohl Prothese als auch natürliche Zähne besonders schonend zu pflegen. Nach dem Herausnehmen der Prothese kann das Zahnfleisch zusätzlich mit einem weichen Bürstenaufsatz sanft massiert werden. Das fördert die Durchblutung und hilft dabei, Keime und Speisereste zu entfernen.

Da Prothesen Druck auf das Zahnfleisch ausüben können, wirkt eine regelmäßige Massage besonders wohltuend. Auch die natürlichen Zähne sollten weiterhin sanft und gründlich gereinigt werden, idealerweise mit leichten, kreisenden Bewegungen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Prothesenpflege sind regelmäßige zahnärztliche Kontrollen sowie professionelle Zahnreinigungen. Werden all diese Maßnahmen beachtet, lässt sich die Lebensdauer der Prothese verlängern und gleichzeitig die eigene Zahngesundheit langfristig erhalten.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.