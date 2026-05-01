Zahnprothese reinigen: Tipps für Hygiene und lange Haltbarkeit

Hast du gewusst, dass auch künstliche Zähne und Zahnersatz wie Zahnprothesen regelmäßig und gründlich gereinigt werden müssen? Besonders Vollprothesen benötigen eine sehr sorgfältige Pflege. Werden Prothesen nicht regelmäßig von Belägen und Speiseresten befreit, kann das zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Auch die sogenannten „dritten Zähne“ brauchen also ebenso viel Aufmerksamkeit wie natürliche Zähne. Wie du Zahnersatz richtig und effektiv reinigst, erfährst du in diesem Beitrag.



Dritte Zähne und Prothesen richtig reinigen



Gerade Vollprothesen und künstliche Zähne sollten ebenso gewissenhaft gepflegt werden wie das natürliche Gebiss. Zwar sind Prothesen selbst nicht von Karies betroffen, dennoch können sich am umliegenden Zahnfleisch und Gewebe Bakterien ansammeln, die Entzündungen verursachen. Auch unangenehmer Mundgeruch entsteht häufig durch diese Ablagerungen. Bei Teilprothesen ist besondere Vorsicht geboten, da die verbliebenen natürlichen Zähne weiterhin anfällig für Karies bleiben.



Um Keime und Beläge effektiv zu reduzieren, sollte Zahnersatz mindestens einmal täglich gründlich gereinigt werden. Dabei kann die emmi-PET Ultraschallzahnbürste eine sanfte Unterstützung bieten. Da herkömmliche Zahnpasta für Prothesen nicht immer geeignet ist, empfiehlt sich zudem eine speziell abgestimmte Ultraschall-Zahncreme, da bestimmte Inhaltsstoffe die Oberfläche von Zahnersatz aufrauen können.



Neben der richtigen Pflege spielt auch die Technik eine wichtige Rolle. Prothesen sollten innen und außen mit sanften, kreisenden Bewegungen gereinigt werden, wobei besonders Zwischenräume und Kontaktflächen sorgfältig behandelt werden sollten. Ergänzend kann es helfen, die Prothese nach jeder Mahlzeit unter fließendem Wasser abzuspülen. Für eine intensivere Reinigung eignet sich außerdem ein Reinigungsbad über Nacht.



Auch die eigenen Zähne nicht vergessen



Trotz guter Prothesenpflege sollten die eigenen Zähne und das Zahnfleisch nicht vernachlässigt werden. Die Reinigung mit der emmi-PET Ultraschallzahnbürste kann dabei helfen, sowohl Prothese als auch natürliche Zähne besonders schonend zu pflegen. Nach dem Herausnehmen der Prothese kann das Zahnfleisch zusätzlich mit einem weichen Bürstenaufsatz sanft massiert werden. Das fördert die Durchblutung und hilft dabei, Keime und Speisereste zu entfernen.



Da Prothesen Druck auf das Zahnfleisch ausüben können, wirkt eine regelmäßige Massage besonders wohltuend. Auch die natürlichen Zähne sollten weiterhin sanft und gründlich gereinigt werden, idealerweise mit leichten, kreisenden Bewegungen.



Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Prothesenpflege sind regelmäßige zahnärztliche Kontrollen sowie professionelle Zahnreinigungen. Werden all diese Maßnahmen beachtet, lässt sich die Lebensdauer der Prothese verlängern und gleichzeitig die eigene Zahngesundheit langfristig erhalten.

(lifePR) (