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Zahnerkrankungen bei Haustieren: Die unsichtbare Gefahr im Alltag

Zahnerkrankungen bei Hund und Katze bleiben oft lange unentdeckt – dabei können sie starke Schmerzen und ernsthafte Folgeerkrankungen verursachen. So erkennst du erste Anzeichen und kannst rechtzeitig vorbeugen.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
 

Zahngesundheit bei Hund und Katze – früh erkennen, gezielt vorbeugen

Zahnerkrankungen gehören bei Hunden und Katzen zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen. Direkt nach den jährlichen Impfungen sind Zahnschmerzen einer der Hauptgründe für den Tierarztbesuch. Umso wichtiger ist es, erste Anzeichen frühzeitig zu erkennen und gezielt vorzubeugen.

Besonders häufig treten chronische Zahnfleischentzündungen auf. Das Gefährliche daran: Sie bleiben oft lange unbemerkt und breiten sich schleichend in der gesamten Maulhöhle aus. Unbehandelt können sie schwerwiegende Folgen haben.

In vielen Fällen entwickeln sich aus diesen Entzündungen bakterielle Prozesse, die die Zahnhartsubstanz angreifen. Es kommt zu schmerzhaften Schäden bis hin zur Freilegung des Wurzelkanals – ein Zustand, der für betroffene Tiere mit enormen Schmerzen verbunden ist. Nicht selten müssen stark geschädigte Zähne schließlich entfernt werden.

Gerade deshalb ist eine frühzeitige und regelmäßige Zahnpflege entscheidend. Mit dem emmi-PET Basis-Set lässt sich die Maulhygiene deines Vierbeiners sanft und effektiv unterstützen. Die innovative Ultraschalltechnologie wirkt ganz ohne Druck oder Schrubben und hilft dabei, Beläge und Bakterien gründlich zu reduzieren.

Typische Anzeichen für Zahnschmerzen bei Haustieren

Zahnprobleme machen sich oft durch unangenehmen Maulgeruch bemerkbar. Dieser entsteht durch Schwefelverbindungen, die beim Abbau von Bakterien gebildet werden. Doch auch andere Symptome können Hinweise liefern:


vermehrter Speichelfluss
Schwierigkeiten oder Verweigerung beim Fressen
hastiges Schlingen oder einseitiges Kauen
sichtbare Veränderungen am Zahnfleisch (Rötungen, Rückgang, freiliegende Zahnhälse)


Bleiben diese Anzeichen unbeachtet, können langfristig ernsthafte Erkrankungen entstehen. Zahnstein, Parodontitis und Zahnverlust wirken sich nicht nur auf das Maul aus – sie stehen auch im Zusammenhang mit Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen und können sogar Diabetes begünstigen.

Diagnose und Behandlung beim Tierarzt

Zur genauen Abklärung gehört in der Regel eine Röntgenaufnahme des betroffenen Zahns. Auf dieser Basis entscheidet der Tierarzt über die passende Behandlung. Während leichte Entzündungen oft medikamentös therapiert werden können, ist bei fortgeschrittenen Schäden häufig eine Zahnentfernung notwendig.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, spielt die richtige Vorsorge eine zentrale Rolle. Die regelmäßige Anwendung der emmi-PET Ultraschallzahnbürste kann helfen, die Zahngesundheit deines Tieres langfristig zu erhalten und Beschwerden vorzubeugen.

Gut zu wissen: Wer behandelt Tierzähne?

Die Bezeichnung „Tierzahnarzt“ ist keine eigenständige Fachrichtung innerhalb der Tiermedizin. Dennoch gibt es viele Tierärzte, die sich intensiv auf Zahnheilkunde spezialisiert haben und entsprechende Zusatzqualifikationen besitzen.

Diese Spezialisierung ist häufig an der Zusatzbezeichnung „Tierzahnheilkunde“ erkennbar. Sie steht für umfassendes Fachwissen rund um Zahnerkrankungen, Behandlungen und Prävention bei Haustieren. Aber auch Tierärzte ohne diese Zusatzbezeichnung können über viel Erfahrung in diesem Bereich verfügen und eine hervorragende Versorgung bieten.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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