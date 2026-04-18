Zahnerkrankungen bei Haustieren: Die unsichtbare Gefahr im Alltag





Zahngesundheit bei Hund und Katze – früh erkennen, gezielt vorbeugen



Zahnerkrankungen gehören bei Hunden und Katzen zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen. Direkt nach den jährlichen Impfungen sind Zahnschmerzen einer der Hauptgründe für den Tierarztbesuch. Umso wichtiger ist es, erste Anzeichen frühzeitig zu erkennen und gezielt vorzubeugen.



Besonders häufig treten chronische Zahnfleischentzündungen auf. Das Gefährliche daran: Sie bleiben oft lange unbemerkt und breiten sich schleichend in der gesamten Maulhöhle aus. Unbehandelt können sie schwerwiegende Folgen haben.



In vielen Fällen entwickeln sich aus diesen Entzündungen bakterielle Prozesse, die die Zahnhartsubstanz angreifen. Es kommt zu schmerzhaften Schäden bis hin zur Freilegung des Wurzelkanals – ein Zustand, der für betroffene Tiere mit enormen Schmerzen verbunden ist. Nicht selten müssen stark geschädigte Zähne schließlich entfernt werden.



Gerade deshalb ist eine frühzeitige und regelmäßige Zahnpflege entscheidend. Mit dem emmi-PET Basis-Set lässt sich die Maulhygiene deines Vierbeiners sanft und effektiv unterstützen. Die innovative Ultraschalltechnologie wirkt ganz ohne Druck oder Schrubben und hilft dabei, Beläge und Bakterien gründlich zu reduzieren.



Typische Anzeichen für Zahnschmerzen bei Haustieren



Zahnprobleme machen sich oft durch unangenehmen Maulgeruch bemerkbar. Dieser entsteht durch Schwefelverbindungen, die beim Abbau von Bakterien gebildet werden. Doch auch andere Symptome können Hinweise liefern:





vermehrter Speichelfluss

Schwierigkeiten oder Verweigerung beim Fressen

hastiges Schlingen oder einseitiges Kauen

sichtbare Veränderungen am Zahnfleisch (Rötungen, Rückgang, freiliegende Zahnhälse)





Bleiben diese Anzeichen unbeachtet, können langfristig ernsthafte Erkrankungen entstehen. Zahnstein, Parodontitis und Zahnverlust wirken sich nicht nur auf das Maul aus – sie stehen auch im Zusammenhang mit Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen und können sogar Diabetes begünstigen.



Diagnose und Behandlung beim Tierarzt



Zur genauen Abklärung gehört in der Regel eine Röntgenaufnahme des betroffenen Zahns. Auf dieser Basis entscheidet der Tierarzt über die passende Behandlung. Während leichte Entzündungen oft medikamentös therapiert werden können, ist bei fortgeschrittenen Schäden häufig eine Zahnentfernung notwendig.



Damit es gar nicht erst so weit kommt, spielt die richtige Vorsorge eine zentrale Rolle. Die regelmäßige Anwendung der emmi-PET Ultraschallzahnbürste kann helfen, die Zahngesundheit deines Tieres langfristig zu erhalten und Beschwerden vorzubeugen.



Gut zu wissen: Wer behandelt Tierzähne?



Die Bezeichnung „Tierzahnarzt“ ist keine eigenständige Fachrichtung innerhalb der Tiermedizin. Dennoch gibt es viele Tierärzte, die sich intensiv auf Zahnheilkunde spezialisiert haben und entsprechende Zusatzqualifikationen besitzen.



Diese Spezialisierung ist häufig an der Zusatzbezeichnung „Tierzahnheilkunde“ erkennbar. Sie steht für umfassendes Fachwissen rund um Zahnerkrankungen, Behandlungen und Prävention bei Haustieren. Aber auch Tierärzte ohne diese Zusatzbezeichnung können über viel Erfahrung in diesem Bereich verfügen und eine hervorragende Versorgung bieten.

(lifePR) (