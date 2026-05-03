Wenn der Hund ständig Hunger hat: So gelingt ein kontrolliertes Fütterungsverhalten

Manche Hunde scheinen ständig hungrig zu sein – sie betteln, suchen nach Futter oder beobachten jede Bewegung in Richtung Küche ganz genau. Besonders Rassen wie Labrador, Beagle oder Golden Retriever gelten als sehr verfressen. Was auf den ersten Blick harmlos wirkt, kann im Alltag jedoch schnell zu einem Problem werden. Denn anhaltendes Betteln, Futterfixierung oder sogar Futteraggression lassen sich oft nur durch klare Regeln und konsequente Routinen vermeiden.



Ein wichtiger Grundsatz dabei: Futter sollte niemals dauerhaft frei verfügbar sein. Ein ständig gefüllter Napf nimmt dem Futter seinen Wert als Motivations- und Trainingsmittel und erschwert zudem die Kontrolle über die tatsächliche Futtermenge. Gerade bei verfressenen Hunden kann dies langfristig zu Übergewicht und gesundheitlichen Problemen führen. Wasser sollte hingegen jederzeit zur Verfügung stehen, während das Futter zu festen Zeiten und an einem ruhigen Ort gereicht wird.



Klare Strukturen helfen dem Hund, Sicherheit zu gewinnen. Feste Fütterungszeiten – beispielsweise morgens und abends – sowie ein definierter Futterplatz ohne Ablenkung schaffen Orientierung. Wichtig ist außerdem, dass der Hund lernt, ruhig auf sein Futter zu warten. Aufdringliches Verhalten sollte nicht belohnt werden, sondern konsequent unterbrochen werden, etwa durch klare Signale und das kurzzeitige Zurückstellen des Futters.



Auch gezieltes Training kann helfen, die Futterfixierung zu reduzieren. Indem der Hund zunächst aus der Hand gefüttert wird, anschließend ruhig vor dem Napf wartet und später lernt, auf Kommando zu fressen, entwickelt sich ein kontrolliertes Fütterungsverhalten. Besonders wichtig ist dabei Konsequenz: Betteln am Tisch oder in der Küche sollte grundsätzlich nicht erlaubt und niemals belohnt werden.



Mit Geduld und klaren Regeln lässt sich das Verhalten Schritt für Schritt verändern. Der Hund lernt, dass Futter nicht jederzeit verfügbar ist, sondern durch den Halter kontrolliert wird. Mit der Zeit wird er ruhiger, entspannter und zeigt weniger starkes Bettelverhalten außerhalb der Fütterungszeiten. So entsteht ein harmonischer Alltag, in dem Futter nicht zum Konfliktthema wird, sondern ein klar strukturierter Bestandteil der gemeinsamen Routine bleibt.

(lifePR) (