Welche Flüssigkeit gehört in den Ultraschallreiniger? Tipps zu Wasser, Konzentraten und richtiger Anwendung

Destilliertes Wasser bildet die Basis im Ultraschallbad, doch erst passende Reinigungskonzentrate sorgen für optimale Ergebnisse. Erfahren Sie, welche Lösung sich für Schmuck, Brillen, Werkzeuge oder Dentalinstrumente am besten eignet.

Welche Flüssigkeit kommt in einen Ultraschallreiniger?

Ultraschallreiniger sind aus vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken – ob in der Schmuckpflege, in Werkstätten, in Laboren oder im medizinischen Umfeld. Sie reinigen gründlich, schonend und erreichen selbst feinste Ritzen und schwer zugängliche Stellen. Doch eine zentrale Frage taucht immer wieder auf: Welche Flüssigkeit gehört eigentlich in ein Ultraschallgerät?

Die Antwort darauf ist nicht pauschal – sie hängt stark vom Material, der Art der Verschmutzung und dem gewünschten Reinigungsergebnis ab.

Wie funktioniert ein Ultraschallreiniger?

Ein Ultraschallreiniger arbeitet mit hochfrequenten Schallwellen, die in einer Flüssigkeit sogenannte Kavitationsblasen erzeugen. Diese mikroskopisch kleinen Blasen implodieren in Sekundenbruchteilen und lösen dadurch selbst hartnäckige Verschmutzungen von Oberflächen. Damit dieser Prozess effektiv funktioniert, ist die Wahl der passenden Reinigungsflüssigkeit entscheidend.

Wasser im Ultraschallreiniger: destilliert oder Leitungswasser?

Grundsätzlich benötigt jedes Ultraschallbad eine Flüssigkeit als Medium – am besten destilliertes Wasser.

Destilliertes Wasser verhindert Kalk- und Mineralablagerungen, die sich negativ auf Gerät und Reinigungsobjekte auswirken können.

Leitungswasser kann in manchen Fällen ebenfalls genutzt werden, ist aber bei hoher Wasserhärte weniger empfehlenswert.

Allein mit Wasser lassen sich leichte Verschmutzungen bereits lösen. Für optimale Ergebnisse kommen jedoch häufig zusätzliche Reinigungskonzentrate zum Einsatz.

Warum spezielle Reinigungskonzentrate sinnvoll sind

Um die Reinigungsleistung deutlich zu steigern, empfiehlt sich die Zugabe von Ultraschall-Reinigungskonzentraten. Diese sind speziell für die Kavitationsreinigung entwickelt und:

verstärken die Schmutzablösung,

verhindern Schäden an empfindlichen Oberflächen,

sind auf verschiedene Materialien und Anwendungen abgestimmt.

Im Gegensatz zu Spülmitteln, Alkohol oder Ölen hinterlassen diese Konzentrate keine aggressiven Rückstände und beeinträchtigen die Kavitation nicht.

Welche Reinigungslösung für welche Anwendung?

Brillen und optische Geräte:Universalkonzentrate wie EM-090 entfernen zuverlässig Hautfette, Staub und Ablagerungen von Gläsern und Fassungen – ohne Kratzer oder Schlieren.

Schmuck und Uhren:Mit dem alkalischen EM-080 lassen sich angelaufene Edelmetalle und empfindliche Edelsteine schonend reinigen.

Metallteile in Werkstätten:Das kraftvolle EM-404 löst Öl, Fett, Rost und selbst Flugrost – ideal für Schrauben, Werkzeuge und Motorbauteile.

Medizin und Dentalbereich:Der Reiniger EM-060 beseitigt zuverlässig Blut-, Speichel- und Zementreste und ist speziell für Dentalinstrumente oder Prothesen entwickelt.

Risiken bei falscher Flüssigkeit

Die Verwendung ungeeigneter Mittel wie Spülmittel, Haushaltsreiniger oder gar Öl kann:

die Oberfläche der zu reinigenden Objekte angreifen,

Rückstände hinterlassen,

die Lebensdauer des Ultraschallreinigers verkürzen,

oder die Kavitation deutlich verringern.

Darum gilt: Verwenden Sie ausschließlich passende Konzentrate, die für Ultraschallgeräte freigegeben sind.

Fazit

Die Wahl der richtigen Flüssigkeit ist entscheidend für das Reinigungsergebnis im Ultraschallbad.

Für den Basisbetrieb eignet sich destilliertes Wasser,

für hartnäckige Verschmutzungen oder spezielle Anwendungen sind Ultraschall-Reinigungskonzentrate die beste Wahl.

Mit dem richtigen Reinigungsmittel erzielen Sie nicht nur perfekte Ergebnisse, sondern verlängern auch die Lebensdauer Ihres Ultraschallgeräts und der zu reinigenden Objekte.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.

Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.