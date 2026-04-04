Stubenreinheit bei Katzen: So gewöhnst du deine Katze stressfrei an die Katzentoilette

eine neue Einstreu-Marke,

die Abstände der Reinigung,

der Standort oder dessen Umgebung,

eine neue Toilette

oder die Erreichbarkeit

Du fragst dich, wie deine kleineZugegeben, es fühlt sich an wie eine Mammutaufgabe. Hast du gefühlt zum 100sten Mal die Hinterlassenschaften deiner kleinen Katze entsorgt, schwindet die Hoffnung auf Besserung. Verständlich! Aber dieWarum es gar nicht so schwer ist, deiner kleinen Katze die Stubenreinheit beizubringen und sie an ihr stilles Örtchen zu gewöhnen, erklären wir dir in unserem heutigen Blogbeitrag.Stubenreine Katze von Anfang anEine kleine Katze oder ältere Katze bereichert ab sofort dein Leben? Glückwunsch! Hast du sie aus einer adäquaten und seriösen Zucht geholt, kannst du davon ausgehen, dass sie bereitsund das Thema Stubenreinheit kein Problem darstellen sollte. Verzeih ihr trotzdem das eine oder andere Malheur, welches auch der Eingewöhnung in die neue Umgebung geschuldet sein kann. Normalerweise gucken sich Katzen im Alter von drei bis vier Wochen die Stubenreinheit von ihren Müttern ab. Sie adaptieren das Verhalten und übernehmen das Scharren in der Katzentoilette, nachdem sie sich gelöst haben.Katzen, die nicht von einem seriösen Züchter stammen, vom Bauernhof oder aus dem Tierheim kommen, fehlt häufig dieses saubere Verhalten. Gerade in der. Dein Job ist es, Geduld und Mühe bei der Erziehung walten zu lassen. Bringe Verständnis auf, denn deine Katze wird etwas Zeit benötigen, um alte und unerwünschte Verhaltensweisen abzulegen.Der richtige Standort für das stille Örtchen deiner KatzeWenn du mit dem Training beginnst, achte darauf, dass du die Katzentoilette in einem Raum platzierst, wo sich deine Katze sehr häufig aufhält. Achte zudem darauf, dass ihr ihr stilles Örtchen zu jeder Zeit zugänglich ist und an einem ruhigen Ort steht. Ein ruhiges Plätzchenum ein Vielfaches. Trainingserfolge zeigen sich deutlich schneller. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wahl des Futterplatzes. Wähle für die Katzentoilette einen Platz, der weit genug von der Futterstelle entfernt ist.Auch die Wahl der Katzentoilette solltest du mit Bedacht treffen. Katzen lieben Toiletten, die leicht zu betreten sind, aber gleichzeitig Schutz bieten. Ob Katzentoilette mit Deckel oder ohne, selbstreinigend oder zur manuellen Reinigung – entscheide dich für das Modell, welches deinen, vor allem aberDie Wahl der idealen Katzentoilette hängt natürlich auch davon ab, was deine Katze bisher gewohnt war. Hast du mehrere Katzen, sollte jede von ihnen ihre eigene Toilette haben. Reinige die Toilette/n mindestens zweimal täglich und mindestens einmal wöchentlich sehr gründlich unter heißem Wasser. In diesem Atemzug solltest du auch das Streu vollständig wechseln. Wobei Einstreu auch nicht gleich Einstreu ist. Nicht klumpendes Katzenstreu eignet sich für junge Katzen besonders gut. Für gewöhnlich sind Katzen mit zunehmendem Alter nicht mehr ganz so wählerisch.Auf einmal unsauber, trotz Stubenreinheit?War deine Katze bereits stubenrein, ist, können sehr banale Gründe dafür ursächlich sein. Überprüfe im ersten Schritt die Gegebenheiten vor Ort. Hast du kürzlich etwas verändert? Mach es rückgängig und beobachte die Lage. Ansonsten solltest du prüfen, ob:Lässt sich kein Grund identifizieren, solltest du mit deiner Katze beim Tierarzt vorstellig werden. Natürlich können auch Erkrankungen zu Unsauberkeit führen. Ansonsten können wir von emmi®-pet dir nur raten: