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Stubenreinheit bei Katzen: So gewöhnst du deine Katze stressfrei an die Katzentoilette

Mit Geduld, dem richtigen Standort und der passenden Toilette wird deine Katze schnell stubenrein. Erfahre, wie du typische Fehler vermeidest und deiner Katze den Weg zum stillen Örtchen erleichterst.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Du fragst dich, wie deine kleine Katze endlich stubenrein wird? Zugegeben, es fühlt sich an wie eine Mammutaufgabe. Hast du gefühlt zum 100sten Mal die Hinterlassenschaften deiner kleinen Katze entsorgt, schwindet die Hoffnung auf Besserung. Verständlich! Aber die Aktivierung der Stubenreinheit gestaltet sich einfacher als du denkst. Warum es gar nicht so schwer ist, deiner kleinen Katze die Stubenreinheit beizubringen und sie an ihr stilles Örtchen zu gewöhnen, erklären wir dir in unserem heutigen Blogbeitrag.

Stubenreine Katze von Anfang an

Eine kleine Katze oder ältere Katze bereichert ab sofort dein Leben? Glückwunsch! Hast du sie aus einer adäquaten und seriösen Zucht geholt, kannst du davon ausgehen, dass sie bereits an ihr stilles Örtchen gewöhnt ist und das Thema Stubenreinheit kein Problem darstellen sollte. Verzeih ihr trotzdem das eine oder andere Malheur, welches auch der Eingewöhnung in die neue Umgebung geschuldet sein kann. Normalerweise gucken sich Katzen im Alter von drei bis vier Wochen die Stubenreinheit von ihren Müttern ab. Sie adaptieren das Verhalten und übernehmen das Scharren in der Katzentoilette, nachdem sie sich gelöst haben.

Katzen, die nicht von einem seriösen Züchter stammen, vom Bauernhof oder aus dem Tierheim kommen, fehlt häufig dieses saubere Verhalten. Gerade in der Anfangszeit benötigen sie deine Unterstützung und Hilfe. Dein Job ist es, Geduld und Mühe bei der Erziehung walten zu lassen. Bringe Verständnis auf, denn deine Katze wird etwas Zeit benötigen, um alte und unerwünschte Verhaltensweisen abzulegen.

Der richtige Standort für das stille Örtchen deiner Katze

Wenn du mit dem Training beginnst, achte darauf, dass du die Katzentoilette in einem Raum platzierst, wo sich deine Katze sehr häufig aufhält. Achte zudem darauf, dass ihr ihr stilles Örtchen zu jeder Zeit zugänglich ist und an einem ruhigen Ort steht. Ein ruhiges Plätzchen vereinfacht das Training um ein Vielfaches. Trainingserfolge zeigen sich deutlich schneller. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wahl des Futterplatzes. Wähle für die Katzentoilette einen Platz, der weit genug von der Futterstelle entfernt ist.

Auch die Wahl der Katzentoilette solltest du mit Bedacht treffen. Katzen lieben Toiletten, die leicht zu betreten sind, aber gleichzeitig Schutz bieten. Ob Katzentoilette mit Deckel oder ohne, selbstreinigend oder zur manuellen Reinigung – entscheide dich für das Modell, welches deinen, vor allem aber den Bedürfnissen deiner Katze entspricht. Die Wahl der idealen Katzentoilette hängt natürlich auch davon ab, was deine Katze bisher gewohnt war. Hast du mehrere Katzen, sollte jede von ihnen ihre eigene Toilette haben. Reinige die Toilette/n mindestens zweimal täglich und mindestens einmal wöchentlich sehr gründlich unter heißem Wasser. In diesem Atemzug solltest du auch das Streu vollständig wechseln. Wobei Einstreu auch nicht gleich Einstreu ist. Nicht klumpendes Katzenstreu eignet sich für junge Katzen besonders gut. Für gewöhnlich sind Katzen mit zunehmendem Alter nicht mehr ganz so wählerisch.

Auf einmal unsauber, trotz Stubenreinheit?

War deine Katze bereits stubenrein, ist plötzlich aber wieder unrein geworden, können sehr banale Gründe dafür ursächlich sein. Überprüfe im ersten Schritt die Gegebenheiten vor Ort. Hast du kürzlich etwas verändert? Mach es rückgängig und beobachte die Lage. Ansonsten solltest du prüfen, ob:
  • eine neue Einstreu-Marke,
  • die Abstände der Reinigung,
  • der Standort oder dessen Umgebung,
  • eine neue Toilette
  • oder die Erreichbarkeit
Grund für die erneute Unsauberkeit sein könnten. Lässt sich kein Grund identifizieren, solltest du mit deiner Katze beim Tierarzt vorstellig werden. Natürlich können auch Erkrankungen zu Unsauberkeit führen. Ansonsten können wir von emmi®-pet dir nur raten: Übung macht den Meister. Sei geduldig!

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.

Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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