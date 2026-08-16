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Perfekte Fellpflege mit der emmi-pet H1 – Für gesundes Unterfell ohne Verfilzungen

Die emmi-pet H1 entfernt loses Unterfell, beugt Verfilzungen vor und unterstützt eine gesunde Haut. Für glänzendes Fell und eine angenehme Fellpflege bei jedem Bürsten.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Du kennst es sicher: Das Unterfell deines Hundes ist oft schwer zu pflegen, neigt zu Verfilzungen und kann die Hautgesundheit beeinträchtigen. Doch hier kommt die Lösung – unsere emmi-pet Hundeunterfellbürste H1. Entdecke in diesem Beitrag, wie diese innovative Bürste das Wohlbefinden deines Vierbeiners revolutionieren kann.

Effiziente Fellpflege mit emmi-pet

Unsere emmi-pet H1 Hundefellbürste ist nicht nur eine gewöhnliche Bürste. Sie ist speziell dafür entwickelt, tief in das Unterfell deines Hundes einzudringen. Dadurch wird nicht nur Schmutz und loses Fell entfernt, sondern das Unterfell wird effektiv gepflegt und bleibt gesund. Du wirst den Unterschied sofort bemerken – ein
  • glänzenderes,
  • gesünderes Fell und
  • ein zufriedener Hund.
Verhinderung von Verfilzungen im Fell mit emmi-pet

Eines der häufigsten Probleme bei der Hundefellpflege sind Verfilzungen, besonders bei langhaarigen Rassen. Unsere emmi-pet H1 Bürste hilft, genau dieses Problem zu lösen. Ihre spezielle Aufmachung ist sanft zum Fell, aber stark gegen Knoten und Verfilzungen. Regelmäßiges Bürsten hält das Fell deines Hundes glatt und frei von unangenehmen Verknotungen.

Fellpflege leicht gemacht: Förderung der Hautgesundheit

Die Gesundheit der Haut ist genauso wichtig wie die des Fells. Unsere emmi-pet H1 Bürste trägt dazu bei, abgestorbene Hautzellen zu entfernen und fördert die Durchblutung der Haut. Dies ist essenziell für eine gesunde Haut und kann Hautirritationen und -probleme vermindern.

Praktische Anwendungstipps:
  • Bürste das Fell deines Hundes regelmäßig, am besten mehrmals pro Woche.
  • Achte darauf, in Richtung des Fellwuchses zu bürsten, um Unbehagen zu vermeiden.
  • Sei sanft, um die Haut nicht zu irritieren.
Mit unserer emmi-pet Hundeunterfellbürste H1 machst du die Fellpflege zu einem angenehmen Erlebnis für dich und deinen Hund. Sie vereinfacht nicht nur die Pflegeroutine, sondern trägt auch maßgeblich zur Gesundheit deines Hundes bei. Probiere es aus und überzeuge dich selbst von den Vorteilen dieser einzigartigen Bürste.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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