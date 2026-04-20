Genuss mit Verantwortung: Wie Alkohol deine Mundgesundheit beeinflusst

Alkohol gehört für viele Menschen zu geselligen Anlässen dazu – ob beim Essen, auf Feiern oder in entspannter Runde. Während die Auswirkungen auf den Körper allgemein bekannt sind, wird der Einfluss auf die Mundgesundheit oft unterschätzt. Dabei kann Alkohol deutliche Effekte auf Zähne und Zahnfleisch haben, zum Beispiel durch einen trockenen Mund oder ein erhöhtes Risiko für Zahnerkrankungen. Die gute Nachricht: Mit bewussten Gewohnheiten lässt sich Genuss und Mundgesundheit gut miteinander verbinden.



Einer der direkten Effekte von Alkohol ist die Verringerung der Speichelproduktion. Ein trockener Mund ist nicht nur unangenehm, sondern auch problematisch für die Zahngesundheit, da Speichel eine wichtige Schutzfunktion übernimmt. Er hilft dabei, Speisereste zu entfernen und Säuren zu neutralisieren. Fehlt dieser natürliche Schutz, steigt das Risiko für Karies und Reizungen im Mundraum. Besonders alkoholische Getränke mit hohem Zuckeranteil können diesen Effekt zusätzlich verstärken und das Zahnfleisch belasten.



Auch langfristig kann regelmäßiger und hoher Alkoholkonsum die Mundgesundheit beeinträchtigen. Dazu gehören unter anderem ein erhöhtes Risiko für Zahnfleischerkrankungen und Schleimhautreizungen. In Studien wird zudem ein Zusammenhang zwischen starkem Alkoholkonsum und einem erhöhten Risiko für ernsthafte Erkrankungen der Mundschleimhaut beschrieben.



Um die Auswirkungen zu reduzieren, helfen bereits einfache Maßnahmen im Alltag. Besonders wichtig ist es, ausreichend Wasser zu trinken, vor allem zwischen alkoholischen Getränken. Das unterstützt die Speichelproduktion und hilft, den Mund feucht zu halten. Ebenso entscheidend ist eine konsequente Mundhygiene mit regelmäßigem Zähneputzen und der Verwendung von Zahnseide, um Beläge zu entfernen und das Zahnfleisch gesund zu halten.



Auch regelmäßige Zahnarztbesuche spielen eine wichtige Rolle, da mögliche Veränderungen frühzeitig erkannt werden können. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, den Alkoholkonsum bewusst zu reduzieren und auf eine ausgewogene Ernährung mit wenig Zucker und ausreichend Vitaminen zu achten.



Ein weiterer wichtiger Baustein ist die richtige Zahnpflege zu Hause. Moderne Systeme wie die emmi-dent Ultraschallzahnbürste ermöglichen eine besonders sanfte und gründliche Reinigung ohne mechanisches Schrubben. Dadurch werden Beläge effektiv reduziert, während das Zahnfleisch geschont wird – ideal auch bei empfindlichen Mundverhältnissen.



Alkohol und Mundgesundheit müssen sich also nicht ausschließen. Mit einem bewussten Umgang, guter Mundhygiene und regelmäßiger Pflege lässt sich Genuss mit einem gesunden Lächeln gut vereinbaren.

(lifePR) (